«ИТ-Пикник» объявил программу и хедлайнеров музыкальной сцены

8 августа в музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт фестиваль «ИТ-Пикник» — масштабное событие для IT-сообщества, которое соберёт около 30 тысяч гостей. Деловая программа охватит восемь направлений — от «Генеративного ИИ» и «Кибербезопасности» до «Научпопа» и «Образования». Среди спикеров: эксперты Т-Банка, Яндекса, Сбера, VK Tech, МТС, Норникеля, Лаборатории Касперского, МФТИ и других компаний и вузов; отдельный образовательный шатёр будет посвящён STEM-образованию и университетам будущего. Партнёры фестиваля подготовят интерактивные стенды: гости смогут посоревноваться с ИИ-шахматистом, устроить гонки робособак и узнать историю превращения Т-Банка из классического банка в одно из важнейших игроков на рынке финтеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фестиваля «ИТ-Пикник» Фото: пресс-служба фестиваля «ИТ-Пикник»

Для всей семьи будут работать спортивные, игровые и творческие зоны — от шахматных турниров и пилатеса до гастрономического пространства с фестивальным меню. Детей и подростков ждут мастер-классы по робототехнике и 3D-моделированию, VR-игры и научные эксперименты с Биологическим музеем им. Тимирязева.

Музыкальную программу представят IOWA, Cream Soda, Мартин, Pompeya и Сова, которые выступят на главной сцене. Хедлайнером фестиваля станет LAB Антона Беляева — шоу, где известные артисты исполняют хиты в новых аранжировках с оркестром и хором. Второй год подряд пройдёт «ИТ-Квартирник» — конкурс музыкальных групп из числа сотрудников компаний; победитель выступит на главной сцене вместе с Pompeya.