В Британии выпустят 10 неизданных песен Дэвида Боуи
Песни были записаны в начале карьеры рок-музыканта, когда он еще выступал под именем Дейви Джонс (псевдоним Дэвид Боуи появился в 1966 году). Композиции созданы в соавторстве с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем и пианистом Ники Хопкинсом, который также работал с The Beatles и The Rolling Stones.
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Треки станут доступны публике с 18 сентября, среди них: «Cupid», «Leave Her To Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today», «I Live In Dreams», «I Do Believe I Love You», «You’ve Got A Habit Of Leaving» и «Baby Loves That Way». Первая композиция стала доступна с 15 июля — это «I Want Your Love». Ее уже можно прослушать на стримингах.
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