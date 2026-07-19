Бавария вернет наследникам еврейского галериста бюст «Фернанда» Пикассо

Альфред Флехтхайм был крупным арт-дилером и продвигал кубизм в Германии времен Веймарской республики. В его коллекции были собрания работ XIX и начала XX веков, включая картины Поля Сезанна, Андре Дерена, Мориса де Вламинка, Пабло Пикассо и немецких экспрессионистов. Вскоре после прихода нацистов к власти он был вынужден бежать из страны, потеряв галерею и коллекцию, и умер в бедности в Париже в 1937 году. Бронзовый бюст работы Пикассо, изображающий его музу Фернанду Оливье, был создан в 1905 году, а в 1964 году его приобрел Баварский фонд государственных художественных собраний у цюрихских галеристов. Наследники Флехтхайма пытались вернуть работу в 2022 году, но получили отказ в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

Новое решение связано с изменениями в арбитражном суде по делам об искусстве в 2025 году и появлением новых критериев. Министр культуры Баварии Маркус Блуме заявил, что с запуском этой системы началась новая эра в возврате произведений искусства. Одновременно власти Баварии объявили о создании независимой комиссии и научного центра по изучению происхождения награбленного немецкими нацистами искусства — он будет работать при Мюнхенском институте современной истории.