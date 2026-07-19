Гобелен из Байё доставили в Лондон без повреждений

Специалисты завершили первый этап перевозки знаменитого гобелена из Байё в Лондон. По итогам осмотра реставраторы не обнаружили на памятнике никаких видимых изменений или повреждений после транспортировки. Это подтвердили представитель Министерства культуры Франции и генеральный директор по вопросам наследия и архитектуры Дельфин Кристоф из Британского музея.

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Осенью вышивка XI века станет главным экспонатом выставки в Британском музее. В последний раз гобелен покидал Францию вскоре после своего создания, девять веков назад. Теперь, спустя более 900 лет, работа переезжает в Британский музей, где будет представлена публике.