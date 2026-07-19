Lego воссоздала «Поцелуй» Климта из 4 тыс. деталей

На создание трехмерной версии полотна Густава Климта ушло 4 тыс. деталей, а дизайн разрабатывали вместе с венским музеем Бельведер, где хранится оригинал размером около 2 кв. м. Создатели постарались передать фирменную золотую палитру Климта, объемную фактуру картины и даже его подпись. Готовая работа размером 60 ? 54 см предназначена для размещения на стене. Набор поступит в продажу 4 августа.

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Это не первый случай, когда Lego создает конструктор по картинам. В их коллекции были также работы Леонардо да Винчи, Клода Моне, Кита Харинга, Роберта Индианы и других мировых художников.