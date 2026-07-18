Краснодарские «Сезоны»: фестиваль актуальной культуры едет в Геленджик

С 3 по 13 сентября в Геленджике пройдет Фестиваль актуальной культуры «Сезоны» — междисциплинарный проект, объединяющий музыку, театр, танец и кино. Программа этого года состоит из концертов, драматических и кукольных спектаклей, современной хореографии, литературных событий и кинопоказов — организаторы продолжают выстраивать на черноморском побережье новую точку притяжения для зрителей и художников современной сцены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: Алиса Асланова / пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны» Следующая фотография 1 / 6 Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: Алиса Асланова / пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны» Фото: пресс-служба фестиваля «Сезоны»

Откроет фестиваль 3 сентября большой концерт Левана Горозии (L’One) — его песни прозвучат в новой интерпретации в сопровождении эстрадного хора. Одним из главных героев программы вновь станет команда независимого театра «Озеро», работающего с классическими сюжетами как с материалом для разговора о современности. 4 сентября труппа покажет чеховских «Трех сестер» в постановке Андрея Маника, 5 сентября — «Ричарда», современную фантазию на шекспировский сюжет, 8 сентября — ироничные «Мертвые души», а 11 сентября режиссер Гоша Мнацаканов представит собственное прочтение «Красной шапочки».

6 и 7 сентября компания Art Seasons сыграет спектакль «Маяковский. Встреча» — реконструкцию приезда поэта в Свердловск в 1928 году. Также 7 сентября состоится читка прозы Даниила Романова, а 8 сентября Театр кукол имени Образцова покажет постановку «Я — Сергей Образцов» — кукольное путешествие по XX веку и биографии мастера.

Музыкальную и танцевальную части программы дополнят камерный концерт пианиста Ильи Папояна, лауреата конкурсов имени Чайковского и Рахманинова (10 сентября), премьера трупы musicAeterna Dance «Землетрясение» на музыку романсов Рахманинова в постановке норвежского хореографа Ю Стрёмгрена (12 сентября) и завершающий фестиваль показ «До поезда осталось» — экспериментальной танц-драмы по «Анне Карениной» с Дарьей Павленко и Владиславом Лантратовым в главных партиях (13 сентября).