Директор музея Детройта обнаружил утраченную картину Веласкеса

Сальвадор Салорт-Понс обнаружил портрет 1626 года, изображающий испанского государственного деятеля Гаспара де Гусмана, графа-герцога Оливареса,— фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картина считалась пропавшей на протяжении столетий: ее заказали как подарок кардиналу Франческо Барберини, а затем след затерялся. В 2025 году Салорт-Понсу написали, что похожий портрет реставрируют в Мадриде,— считалось, что это работа мастерской Веласкеса, а не его самого. Приехав взглянуть лично, он настоял на технической экспертизе: рентген и инфракрасный анализ подтвердили подлинность, совпав по пигментам и структуре холста с другими работами художника 1620-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ARS Magazine / Private Collection Фото: ARS Magazine / Private Collection

Портрет покажут на выставке «Velazquez And Olivares: Early Years At Court» («Веласкес и Оливарес: ранние годы при дворе») в Детройте в январе 2027 года.