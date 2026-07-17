О 14-й поправке к Конституции США снимут документальный фильм для Netflix

Над проектом под названием «14th» («Четырнадцатая») работают Ава Дюверней и Netflix. Картина посвящена поправке, принятой в 1868 году, после Гражданской войны. Именно она гарантирует гражданство всем, кто родился на территории США, и закрепляет принцип равной защиты со стороны закона. В последние годы документ оказался в центре политических споров: в начале своего второго президентского срока, в январе 2025 года, Дональд Трамп попытался ограничить право на гражданство по рождению, однако в июне Верховный суд признал его указ незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сценарист и продюсер Ава Дюверней

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Сценарист и продюсер Ава Дюверней

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В фильме появятся действующие и бывшие члены Конгресса, включая Александрию Окасио-Кортес и экс-сенатора Джеффа Флейка, а также историки, юристы и бывший директор Библиотеки Конгресса Карла Хайден.

Для Дюверней это возвращение к теме Конституции спустя десять лет после документального фильма «Тринадцатая», посвященного 13-й поправке, отменившей рабство в США. Картина получила премии BAFTA, «Эмми» и была номинирована на «Оскар». «Если "Тринадцатая" спрашивала, кого сажают в тюрьму, то "Четырнадцатая" задается вопросом, кого вообще считают гражданами»,— говорит режиссер.

Премьера «14th» на Netflix состоится позже в этом году.