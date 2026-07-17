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Фильм Дэнни Бойла «Чернила» откроет Венецианский кинофестиваль

Мировая премьера картины пройдет 2 сентября в рамках основного конкурса 83-го Венецианского кинофестиваля. В центре сюжета — история медиамагната Руперта Мёрдока и запуска в 1969 году культовой газеты The Sun, которая оказала значительное влияние на британскую журналистику.

Кадр из фильма «Чернила» (2026)

Кадр из фильма «Чернила» (2026)

Фото: Venice Film Festival

Кадр из фильма «Чернила» (2026)

Фото: Venice Film Festival

Главные роли исполнили Гай Пирс (Руперт Мёрдок), Джек О’Коннелл (главный редактор Ларри Лэмб) и Клэр Фой. Сценарий написал драматург Джеймс Грэм, адаптировавший собственную одноименную пьесу, а продюсером выступила Тесса Росс — давний соавтор Бойла, работавшая с ним над «Миллионером из трущоб».

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября, а полную конкурсную программу объявят позже в июле.

Фотогалерея

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Руперт Мердок родился в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной

Руперт Мердок родился в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Фото: Stan Meagher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20th Century Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику

Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20th Century Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику

Фото: AP

Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Марии де Пейстер (на фото)

Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Марии де Пейстер (на фото)

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

Со второй женой медиамагнат познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить Анне Марии де Пейстер (в центре) $1,7 млрд

Со второй женой медиамагнат познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить Анне Марии де Пейстер (в центре) $1,7 млрд

Фото: Ron Galella Collection / Getty Images

В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования ресурс был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting

В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования ресурс был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting

Фото: AP / Fred Jewell

«Я консерватор, но не фанатичный. Я верю в свободный рынок и маленькое правительство, но не до такой степени, чтобы сделаться либертарианцем» &lt;br>С королевой Великобритании Елизаветой II на ежемесячной конференции The Times, 1985 год

«Я консерватор, но не фанатичный. Я верю в свободный рынок и маленькое правительство, но не до такой степени, чтобы сделаться либертарианцем»
С королевой Великобритании Елизаветой II на ежемесячной конференции The Times, 1985 год

Фото: Ian Cook / Getty Images

Супруги Руперт и Анна Мердок с сыновьями Лакланом (слева) и Джеймсом, 1987 год

Супруги Руперт и Анна Мердок с сыновьями Лакланом (слева) и Джеймсом, 1987 год

Фото: Ron Galella Collection / Getty Images

На пресс-конференции, посвященной запуску спутника Astra и открытию четырех телевизионных каналов: Sky1, Sky News, Eurosport, Sky Movies, 1989 год

На пресс-конференции, посвященной запуску спутника Astra и открытию четырех телевизионных каналов: Sky1, Sky News, Eurosport, Sky Movies, 1989 год

Фото: Reuter Raymond / Sygma / Getty Images

В 1998 году медиамагнат пытался купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», предложив 625 млн фунтов стерлингов. Однако сделка была заблокирована Комиссией по конкуренции Великобритании, которая заявила, что приобретение «нанесет ущерб конкуренции в индустрии вещания и качеству британского футбола»

В 1998 году медиамагнат пытался купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», предложив 625 млн фунтов стерлингов. Однако сделка была заблокирована Комиссией по конкуренции Великобритании, которая заявила, что приобретение «нанесет ущерб конкуренции в индустрии вещания и качеству британского футбола»

Фото: Axel Koester / Sygma / Getty Images

В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой, среди прочего, принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания

В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой, среди прочего, принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания

Фото: Reuters

«Контент — это уже не царь, а император всего электронного мира» &lt;br>В офисе News Corporation, 2007 год

«Контент — это уже не царь, а император всего электронного мира»
В офисе News Corporation, 2007 год

Фото: Tom Stoddart / Getty Images

В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс и Энди Коулсон

В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс и Энди Коулсон

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Журналисты News of the World прослушивали актеров Джуда Лоу, Сиенну Миллер, Хью Гранта и многих других. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного

Журналисты News of the World прослушивали актеров Джуда Лоу, Сиенну Миллер, Хью Гранта и многих других. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного

Фото: AP / Sang Tan

«С возрастом я стал меньше рисковать. Я все еще рискую, но больше не ставлю на кон весь бизнес целиком. Раньше, пожалуй, такое бывало» &lt;br>С гендиректором News International Ребеккой Брукс, 2011 год

«С возрастом я стал меньше рисковать. Я все еще рискую, но больше не ставлю на кон весь бизнес целиком. Раньше, пожалуй, такое бывало»
С гендиректором News International Ребеккой Брукс, 2011 год

Фото: Olivia Harris / Reuters

В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году

В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году

Фото: Reuters

В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд &lt;br>На фото: c президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа), 2017 год

В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд
На фото: c президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа), 2017 год

Фото: Reuters

В сентябре 2023 года медиамагнат объявил о своем уходе с постов председателя правления Fox Corporation и News Corporation. На сегодняшний день личное состояние Руперта Мердока оценивается в $22,8 млрд

В сентябре 2023 года медиамагнат объявил о своем уходе с постов председателя правления Fox Corporation и News Corporation. На сегодняшний день личное состояние Руперта Мердока оценивается в $22,8 млрд

Фото: Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty images

В 2024 году женился на молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича 67-летней Елене Жуковой (на фото)

В 2024 году женился на молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича 67-летней Елене Жуковой (на фото)

Фото: Image Press Agency / NurPhoto / AFP

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Руперт Мердок родился в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Фото: Stan Meagher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20th Century Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику

Фото: AP

Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Марии де Пейстер (на фото)

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

Со второй женой медиамагнат познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить Анне Марии де Пейстер (в центре) $1,7 млрд

Фото: Ron Galella Collection / Getty Images

В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования ресурс был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting

Фото: AP / Fred Jewell

«Я консерватор, но не фанатичный. Я верю в свободный рынок и маленькое правительство, но не до такой степени, чтобы сделаться либертарианцем»
С королевой Великобритании Елизаветой II на ежемесячной конференции The Times, 1985 год

Фото: Ian Cook / Getty Images

Супруги Руперт и Анна Мердок с сыновьями Лакланом (слева) и Джеймсом, 1987 год

Фото: Ron Galella Collection / Getty Images

На пресс-конференции, посвященной запуску спутника Astra и открытию четырех телевизионных каналов: Sky1, Sky News, Eurosport, Sky Movies, 1989 год

Фото: Reuter Raymond / Sygma / Getty Images

В 1998 году медиамагнат пытался купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», предложив 625 млн фунтов стерлингов. Однако сделка была заблокирована Комиссией по конкуренции Великобритании, которая заявила, что приобретение «нанесет ущерб конкуренции в индустрии вещания и качеству британского футбола»

Фото: Axel Koester / Sygma / Getty Images

В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой, среди прочего, принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания

Фото: Reuters

«Контент — это уже не царь, а император всего электронного мира»
В офисе News Corporation, 2007 год

Фото: Tom Stoddart / Getty Images

В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс и Энди Коулсон

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Журналисты News of the World прослушивали актеров Джуда Лоу, Сиенну Миллер, Хью Гранта и многих других. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного

Фото: AP / Sang Tan

«С возрастом я стал меньше рисковать. Я все еще рискую, но больше не ставлю на кон весь бизнес целиком. Раньше, пожалуй, такое бывало»
С гендиректором News International Ребеккой Брукс, 2011 год

Фото: Olivia Harris / Reuters

В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году

Фото: Reuters

В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд
На фото: c президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа), 2017 год

Фото: Reuters

В сентябре 2023 года медиамагнат объявил о своем уходе с постов председателя правления Fox Corporation и News Corporation. На сегодняшний день личное состояние Руперта Мердока оценивается в $22,8 млрд

Фото: Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty images

В 2024 году женился на молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича 67-летней Елене Жуковой (на фото)

Фото: Image Press Agency / NurPhoto / AFP

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