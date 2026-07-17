Фильм Дэнни Бойла «Чернила» откроет Венецианский кинофестиваль
Мировая премьера картины пройдет 2 сентября в рамках основного конкурса 83-го Венецианского кинофестиваля. В центре сюжета — история медиамагната Руперта Мёрдока и запуска в 1969 году культовой газеты The Sun, которая оказала значительное влияние на британскую журналистику.
Кадр из фильма «Чернила» (2026)
Фото: Venice Film Festival
Главные роли исполнили Гай Пирс (Руперт Мёрдок), Джек О’Коннелл (главный редактор Ларри Лэмб) и Клэр Фой. Сценарий написал драматург Джеймс Грэм, адаптировавший собственную одноименную пьесу, а продюсером выступила Тесса Росс — давний соавтор Бойла, работавшая с ним над «Миллионером из трущоб».
83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября, а полную конкурсную программу объявят позже в июле.
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