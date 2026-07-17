Фильм Дэнни Бойла «Чернила» откроет Венецианский кинофестиваль

Мировая премьера картины пройдет 2 сентября в рамках основного конкурса 83-го Венецианского кинофестиваля. В центре сюжета — история медиамагната Руперта Мёрдока и запуска в 1969 году культовой газеты The Sun, которая оказала значительное влияние на британскую журналистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Чернила» (2026)

Фото: Venice Film Festival Кадр из фильма «Чернила» (2026)

Фото: Venice Film Festival

Главные роли исполнили Гай Пирс (Руперт Мёрдок), Джек О’Коннелл (главный редактор Ларри Лэмб) и Клэр Фой. Сценарий написал драматург Джеймс Грэм, адаптировавший собственную одноименную пьесу, а продюсером выступила Тесса Росс — давний соавтор Бойла, работавшая с ним над «Миллионером из трущоб».

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября, а полную конкурсную программу объявят позже в июле.