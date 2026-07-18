Лунный флаг СССР ушел с молотка за $80 тыс.

На торгах Sotheby’s в Нью-Йорке продали советский флаг, выставленный семьей астронавта Базза Олдрина и включенный им в личный багаж миссии «Аполлона-11». Цена составила $80 тыс. при предварительной оценке экспертов в $7–10 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby`s Фото: Sotheby`s

На полотнище астронавт оставил надпись: «Летал на Луну на Apollo XI». К лоту прилагалось его письмо с подтверждением подлинности. В послании Олдрин назвал этот предмет жестом доброй воли и подчеркнул, что полет стал достижением человечества, выходящим за рамки национальных границ.

Флаг размером около 10 на 15 см находился на борту командного модуля Columbia в июле 1969 года, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на Луну. Помимо флага СССР, в личном наборе астронавта были флаги США, Техаса и Нью-Джерси.