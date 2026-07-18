На орбите получены рентген-снимки диагностического качества

Экипаж коммерческой миссии SpaceX Fram2 впервые в истории сумел получить на орбите рентгеновские снимки человеческого тела, пригодные для медицинской диагностики. Результаты эксперимента, проведенного в марте 2025 года, опубликованы в журнале Radiology.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radiological Society of North Americ Фото: Radiological Society of North Americ

Четверо гражданских астронавтов с помощью портативного рентгеновского аппарата MinXray сделали снимки кистей, предплечий, грудной клетки, живота, таза и умных часов до старта и во время полета. Три независимых радиолога оценили орбитальные изображения: позиционирование для центральных областей тела немного уступало земным образцам, однако все сканы соответствовали диагностическим стандартам по разрешению, контрасту и общему качеству.

Более сорока лет единственным методом визуализации на орбите оставалось УЗИ. Рентгеновские аппараты считались слишком громоздкими, требовали идеальной неподвижности пациента, источника и детектора и создавали излучение. В 2022 году во время параболического полета ученым удалось сделать первые цифровые рентгеновские снимки в условиях кратковременной микрогравитации на борту самолета. В перспективе портативные системы пригодятся не только для экстренной диагностики переломов, но и для неразрушающего контроля электроники и скафандров.