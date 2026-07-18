Лэндмаксинг: миллиардеры скупают кварталы, чтобы отгородиться от соседей

Сверхбогатые американцы переключились со скупки отдельных особняков на приобретение целых кварталов. Новый тренд получил название «лэндмаксинг» — стремление максимально расширить частные владения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

За первые пять месяцев 2026 года спрос на элитную недвижимость в США удвоился. Количество запросов на землю под строительство выросло на 97%, а на частные острова и поместья — более чем вдвое. Покупатели объединяют несколько участков, чтобы построить комплекс с набережной, спортзалом или кортом, либо оставляют лужайки, отодвигая границу с соседями.

Среди известных лэндмаксеров — миллиардер Кен Гриффин, вложивший более $450 млн в комплекс площадью почти 11 га в Палм-Бич, и Джефф Безос, чей пакет недвижимости на острове Индиан-Крик оценивается в $230 млн. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон скупает дома в Калифорнии, Неваде и Флориде. Один из покупателей выкупил участки соседей ради гостевого дома и спа, другой потратил $48,5 млн на дом у моря и соседние земли, чтобы разместить тренажерный зал и площадку для падел-тенниса.