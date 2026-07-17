Золотые диадемы возрастом 3,4 тыс. лет нашли на Кипре

Одно из девяти украшений, хранившихся в гробницах Хала-Султан-Текке, сохранилось на лбу ребенка четырех-пяти лет, похороненного с ожерельем из 68 бусин и серьгами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oxford Journal of Archaeology Фото: Oxford Journal of Archaeology

Более тяжелые диадемы носили при жизни — на них видны потертости, а легкие и пластины, которые клали на губы, изготавливали специально для погребений представителей знатного сословия. В орнаментах смешались египетские быки с солнечным диском, микенские розетки, левантийские козлы и львы. Крупнейшая диадема в 34,2 см с семью бычьими головами принадлежала женщине 35–40 лет, хотя быки обычно символизировали мужскую власть,— это говорит о более широком значении образа в кипрском обществе. Местные мастера переплавили заморские мотивы в узнаваемый стиль, а золото могло поступить из Нубии или с рудников современной Болгарии.

Хала-Султан-Текке процветал в 1630–1150 годах до н. э., занимал 25 га и служил портом, куда везли лазурит из Афганистана, сердолик из Индии и балтийский янтарь.