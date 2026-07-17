Нью-Йорк покроют фрески в память о ЧМ-2026

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани дал старт проекту 12 муралов в честь чемпионата мира по футболу, финал которого пройдет 19 июля на стадионе MetLife. Одновременно ФИФА запустила продажу фрагментов газона этого матча по $450.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Connors / The New York Times / Pool / AP Фото: Anna Connors / The New York Times / Pool / AP

За реализацию городского проекта отвечают Groundswell Community Mural Project и департаменты парков, культуры и по делам молодежи. Эскизы для муралов создадут местные художники, а раскрашивать их горожанам предложат на открытых мастер-классах. Первый такой день прошел 14 июля в Montbellier Park в Квинсе. «Даже после финального свистка чемпионата мира дети будут проходить мимо этих стен и видеть то, в создании чего участвовали их семьи»,— заявил Мамдани.

Победитель решающей игры чемпионата получит около $51 млн. Пока город закладывает художественное наследие турнира, ФИФА предлагает болельщикам материальное: фрагмент травяного покрытия в прозрачном эпоксидном кубе с логотипом, датой и местом проведения. Итоговый счет нанесут после финального свистка. К набору прилагается USB-носитель с сертификатом подлинности. Доставка доступна только покупателям из США, Великобритании и стран Европы.