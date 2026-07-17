Эд Ширан превратит библиотеки Британии в музыкальные студии

Власти Британии вложат £12,5 млн в оснащение публичных библиотек бесплатными студиями звукозаписи и пространствами для концертов. Программу «Музыка в библиотеках» разработали совместно с благотворительным фондом Эда Ширана, учителями и молодежными клубами, благодаря чему более 150 учреждений смогут получить микшерные пульты, кабины для записи и организовать живые выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Правительство направит еще £15 млн на продвижение артистов и ослабит лицензионные ограничения для фестивалей, а фонд LIVE Trust добавит £1 млн на локальные концерты начинающих музыкантов и небольшие площадки. «Музыка принадлежит каждому, а не только избранным»,— заявила министр культуры Лиса Нанди.

Толчком к программе стал совместный визит Нанди и Ширана в 2024 году в центр Brighten The Corners. Эксперты считают, что библиотеки как безопасные точки притяжения помогут молодежи справляться с ментальными трудностями.