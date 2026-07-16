Стартовал 14-й сезон Открытых студий «Винзавода»

Центр современного искусства «Винзавод» объявил участников нового, 14-го сезона «Открытых студий»: ими стали Яна Арбузова, Ольга Белякова, Катя Косова, Морра Козлитина, Дмитрий Печурин, Кристина Пуршина, Любовь Ремизова, Маша Сомик, Алена Троицкая и Константин Чирков. Презентация сезона прошла 14 июля в пространстве студий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Печурин, Без названия, из проекта «Гардарика», 202 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД Алена Троицкая, из серии «Поворот реки», 2025 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД Катя Косова, серия «Странствующие фейерверки», 2026 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД Катя Косова, «Фидель» Серия «Как сказать о любви_», 2025 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД Константин Чирков, Untitled #4, 2026 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД Следующая фотография 1 / 5 Дмитрий Печурин, Без названия, из проекта «Гардарика», 202 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД Алена Троицкая, из серии «Поворот реки», 2025 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД Катя Косова, серия «Странствующие фейерверки», 2026 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД Катя Косова, «Фидель» Серия «Как сказать о любви_», 2025 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД Константин Чирков, Untitled #4, 2026 Фото: пресс-служба ЦСИ ВИНЗАВОД

Ментором сезона выступил художник и куратор Алексей Корси. «Лейтмотивом 14-го сезона станет оппозиция силы и слабости,— отмечает он.— Рассматривая эту полярную пару в широком смысле, художникам предстоит поразмыслить о природе произведения искусства, борющегося за наше внимание между выразительностью профессионально выверенного, сильного жеста и рискованной хрупкостью искреннего чувства».

«Открытые студии» — часть стратегического направления «Винзавода» «Новые имена», созданного для профессиональной поддержки художников. Отбор резидентов сезона проводил экспертный совет в составе Софьи Троценко, Андрея Паршикова, Полины Могилиной, Александра Бланаря и Артема Филатова. Победители конкурса получают на полгода мастерскую, просветительскую программу и возможность интегрироваться в профессиональную среду.