Театр Табакова закрыл сезон премьерой

Несколько показов спектакля «Нежное сердце», последний из которых в июле, позволили актерам и режиссеру все обкатать и во всем притереться — чтобы вступить с уже получившейся премьерой в новый сезон. Режиссер — Севостьян Смышников, человек «два в одном»: актер труппы «Табакерки» и преподаватель Театральной школы Табакова. На сцене — студенты школы и актеры МХТ. Для Смышникова это уже не первый опыт постановки — первые пробы были еще студентом. Но потом он предпочел быть на сцене. И сегодня задействован почти во всех работах подвальной труппы. Но, видимо, пришел момент расширять рамки.

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Взяться за Соллогуба — шаг решительный. А выбрать водевиль, в котором актеры, в меру поговорив, принимаются танцевать и петь,— ответственность значительная. Хотя театральную молодежь, из которой в основном состоит здешняя труппа, это явно не напрягает. Да и более заслуженные участники постановки явно примеряют на себя образы пьесы с удовольствием. Как радуются и характерным костюмам — они исторические, по старым лекалам. Особенно тяжело девушкам в их тяжелых париках и многослойных платьях. Зато мужчины признаются, что им не так сложно одеться, как войти в образ.

От зрителей тоже ждут соучастия — но не сочувствия. И хотя пуститься в пляс размеры зала «Табакерки» не дают, но удержать от притопывания и прихлопывания не в силах ни близкие стены, ни узкий потолок.

Когда-то Олег Табаков устроил этот театр в подвале, чтобы дать пространство студенческой энергии. Так зрителю во всем великолепии юного таланта, постепенно получающего режиссерскую огранку, были явлены многие из тех, кто потом стали звездами сцены и экрана — во всех лучших смыслах этого слова. В сегодняшней «Табакерке» этот дух молодости, задора, иногда безоглядной отваги сохранен. И этим ценно и само пространство, и все, что в нем происходит.