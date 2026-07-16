Tate Modern открыла первую ретроспективу кубино-американской художницы Аны Мендьеты

В экспозицию лондонской галереи вошло более 120 работ 1970–1980-х — фотографии, фильмы, рисунки, живопись и скульптуры, многие из которых никогда раньше не показывали в галерее. Центральное место занимает знаменитая серия «Silueta» — скульптуры с формами собственного тела художницы, вписанные в природу: вырезанные в земле, выложенные цветами, огнем или кровью и другие. Ради выставки команда музея воссоздала несколько таких работ заново в сотрудничестве с Ракель Сесилией Мендьетой, дочерью сестры художницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа «Bird Run» Аны Мендьеты

Фото: ARS / Marian Goodman Gallery and Alison Jacques Работа «Bird Run» Аны Мендьеты

Фото: ARS / Marian Goodman Gallery and Alison Jacques

Мендьета родилась на Кубе в 1948 году и в 12 лет одна, без родителей, оказалась в США по программе «Операция Питер Пэн» — во время холодной войны из страны вывезли больше 14 тысяч детей, опасаясь коммунистического воспитания при Фиделе Кастро. Этот опыт травмы и изгнания, по мнению кураторов, во многом определил ее творчество, посвященное телу, идентичности, экологии и памяти. Художница погибла в 1985 году в возрасте 36 лет при загадочных обстоятельствах, выпав из окна своей квартиры в Нью-Йорке.

Выставка открыта до 17 января 2027 года.