Дэниел Рэдклифф, Янг Мазино и Питер Динклейдж сыграют в ремейке «Золушки» от Netflix

Рэдклифф озвучит Принца, Динклейдж — Родерика (по сюжету «смертоносную» няню-охранника), а Мазино — Гефа, неожиданного и обаятельного возлюбленного героини. Остальной состав уже был объявлен ранее: Аманда Сайфред — сама Золушка, Бетт Мидлер — Фея-крестная, актриса и стендап-комик Эли Вонг и Стефани Сюй играют сводных сестер Лилит и Марго, а Никки Глейзер — злодейку Присциллу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Animation Фото: Netflix Animation

«Steps» станет первым полнометражным анимационным фильмом, полностью произведенным студией Netflix Animation. Режиссеры — молодая 3D-художница Алис Цзуэ и Джон Рипа (сценарист «Райи и последнего дракона»), продюсер — Эми Полер. Премьера состоится 20 ноября.