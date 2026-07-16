Том Круз, Робби Уильямс, Дженнифер Хадсон и Post Malone закроют церемонию чемпионата мира

Церемония пройдет за 90 минут до финала в воскресенье, 19 июля. Стример IShowSpeed, который ранее вел трансляции с нескольких матчей турнира, станет ведущим, а Круз заявлен как специальный гость. Также выступят итальянская певица Лаура Паузини (она открывала зимнюю Олимпиаду в Милане и Кортине), рэпер Post Malone и британец Робби Уильямс. Дженнифер Хадсон исполнит гимн США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

Отдельно в тот же день на стадионе пройдет шоу самого финала с Шакирой, Мадонной и BTS, куратором выступает Крис Мартин из Coldplay. Шоу начнется в 20:30 по московскому времени на стадионе MetLife в Нью-Джерси, начало матча в 22:00.