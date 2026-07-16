Музей Виктории и Альберта в Лондоне анонсировал планы на ближайшие два года

Программа на 2027–2028 годы представлена сразу для трех площадок: в Южном Кенсингтоне, Восточном Лондоне и Данди. В 2027 году музей готовит три проекта. Первая крупная международная выставка музея — «South Asia Now: Fashion. Art. Design», посвященная современному искусству и дизайну жителей Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки. В экспозиции представят более 200 работ, включая проекты шри-ланкийского дизайнера Амеша Виджесекеры и художников Рамеша Марио Нитиендрана, Гаури Гилл, Аиши Халид и Мунема Васифа. Открытие в новом здании V&A East в Стратфорде запланировано на 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victoria and Albert Museum Фото: Victoria and Albert Museum

Главная выставка сезона в Южном Кенсингтоне — «Punk To Pop» — расскажет о влиянии британского панка на моду, музыку, графический дизайн и поп-культуру с 1972 по 1985 год. Представят около 300 экспонатов, среди которых сценические костюмы, фотографии и музыкальные видео Sex Pistols, Wham! и Joy Division. Открытие — 13 марта. На той же площадке работает выставка «Sculpture In Clay: British Ceramics 1985 To Now» о нестандартном использовании глины и керамики в скульптуре британских художников, включая Энтони Гормли, Эдмунда де Вааля и Ричарда Дикона (29 мая).

18 сентября начнется выставка «Chintz», посвященная чинцу — яркой хлопковой ткани с цветочными узорами, которая больше четырех веков назад пришла в Европу из Южной Индии. Экспозиция объединит коллекцию самого музея и собрание исследователя текстиля Каруна Тхакара.

В шотландском филиале V&A в Данди организуют первую крупную выставку, посвященную ювелирным украшениям Вивьен Вествуд — «Vivienne Westwood & Jewellery»,— о том, как крестная мать панка использовала украшения в своих коллекциях, а также о ее связи с шотландской культурой. Экспозиция откроется 27 марта 2027 года.