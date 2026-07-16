Стив Бушеми отправится в мир Far Cry

Актерский состав предстоящего сериала-антологии по мотивам игровой франшизы Far Cry пополнил Стив Бушеми. Известный по ролям в фильмах «Большой Лебовски» и «Фарго» исполнитель присоединился к проекту канала FX, который разрабатывают создатель сериала «Фарго» Ноа Хоули и соавтор «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Мак. Вместе с Бушеми в первом сезоне снимутся Лиззи Каплан и сам Мак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Детали сюжета и персонажи пока держатся в секрете, однако известно, что шоу сохранит фирменный формат видеоигр. Каждый сезон будет предлагать самостоятельную историю с новыми героями, а действие будет разворачиваться в новом месте. Исполнительными продюсерами проекта выступают Хоули и Мак через свои студии 26 Keys и More Better Productions, а также Саймон Эмануэль, Николас Френкель и представители Ubisoft Film & Television. Производством занимается FX Productions. Сериал будет доступен на FX, Hulu и Disney+.

Франшиза Far Cry насчитывает шесть основных игр, выпущенных с 2004 по 2021 год, а также множество дополнений. Игры известны захватывающими перестрелками и открытым миром, а их общая аудитория превысила 100 млн игроков.