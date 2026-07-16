Зендея спровоцировала скандал древними иранскими серьгами

Актриса Зендея столкнулась с резкой критикой после того, как появилась на лондонской премьере фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в переделанных золотых украшениях возрастом около 3 тыс. лет. Внимание привлекли серьги, предположительно созданные в первом тысячелетии до нашей эры на территории Древнего Ирана. Лондонский дилер Barron London продал их актрисе, а затем ювелир Гленн Спиро дополнил артефакты бриллиантами и 18-каратным желтым золотом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Писатель и специалист по исламской истории Зиррар Али заявил, что западные знаменитости часто «глухи к этике» в отношении наследия стран Глобального Юга. Он назвал поступок Зендеи неуместным и соответствующим колониальным практикам, пояснив: «Украшение артефактов... может представлять собой демонстрацию власти и господства: одна культура утверждает свое право собственности на наследие другой». Также в СМИ утверждают, что происхождение предметов остается непрозрачным, и они, вероятно, были украдены. Ситуацию усугубил и геополитический фон.

Сама «Одиссея» также подверглась критике: консерваторов возмутило участие трансгендерного актера Эллиота Пейджа (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и чернокожей Лупиты Нионго в роли Елены Троянской, а греческая община заявила, что в актерском составе не нашлось места ни одному этническому греку.