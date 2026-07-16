Гас поставил ценовой рекорд среди ископаемых динозавров

Скелет тираннозавра по кличке Гас продан на аукционе Sotheby’s за $50,1 млн — это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за останки динозавра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Sherman / Sotheby`s Фото: Matthew Sherman / Sotheby`s

Окаменелость обнаружили в 2021 году на ранчо в Южной Дакоте, раскопки заняли три летних сезона. Сохранилось около 61% костей, в том числе редко встречающиеся брюшные ребра. Высота смонтированного экземпляра достигает 3,8 м, длина — примерно 11,6 м. Череп несет следы укусов других тираннозавров, а сросшиеся переломы ребер указывают на прижизненные схватки. Эстимейт составлял $20–30 млн, финальная сумма превзошла предыдущий рекорд стегозавра Апекса, купленного за $44,6 млн в 2024-м.