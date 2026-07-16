Фестиваль «Тайгастро» пройдет в Красноярске, Москве и Екатеринбурге

21 июля в трех городах стартует программа международного гастрономического фестиваля «Тайгастро»: музейные выставки, концерты, кинопоказы, экскурсии и книжные встречи, которые раскроют культурные и исторические коды сибирской кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Тайгастро» Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Тайгастро»

Центральным событием программы станет выставка «Сибирская кухня» в Литературном музее им. В.П. Астафьева (21 июля — 30 августа), которая расскажет о енисейской кухне как культурном феномене, сформированном традициями переселенцев, коренных народов Сибири, старообрядцев и казаков. Экспозиция разделена на два раздела: «Едоки» — о писателях и путешественниках, в чьих текстах отразилась сибирская кухня, и «Застолья» — о традициях потребления через предметы быта и меню XIX века. В экспозиции участвуют фонды Красноярского краевого краеведческого музея и рестораны группы Berrywood Family.

Здесь же пройдет событие «Пришел Спас — всему час», посвященное традициям Медового, Яблочного и Орехового Спасов, с народными играми и мастер-классом по изготовлению куклы-десятиручки.

В Красноярском краевом краеведческом музее 31 июля и 8 августа состоится интерактивная экскурсия «Что ел?» о кухне коренных малочисленных народов Красноярского Севера — с дегустацией блюд от ресторана Tunguska, приготовленных по рецептам северных старожилов.

Музыкальную часть программы 31 июля откроет концерт группы «Твое далеко» во внутреннем дворе Красноярского ТЮЗа. 1 августа фанпарк «Бобровый лог» примет межжанровый фестиваль «Коннект х Тайгастро» с тремя тематическими зонами — хаус, этно и техно — и выступлениями сибирских и московских музыкантов.

5 августа ресторан «Буян» представит гастроперформанс «К истокам» в синергии с красноярским плейбэк-театром, а 6 августа пройдет джазовый концерт на экоходе по Енисею от филармонии. 7 августа на Центральном рынке при поддержке Центра развития современного искусства СКАН состоится саунд-перформанс «Шумовая кухня», а 12 августа в пространстве «Пушка+» прозвучит вечер «Песенки Вертинского» в исполнении актера Георгия Дмитриева.

С 8 по 16 августа в Доме кино пройдет фестиваль документального кино «Тайгастро.Док» с фильмами о Сибири, Красноярске и локальной идентичности, включая премьеру сериала «Из Сибири со вкусом» о феномене красноярской гастрономии.

Книжная часть программы развернется в магазинах «Пиотровский» в Москве и Екатеринбурге (25 июля — 16 августа), где пройдут встречи с писателями и переводчиками и будут представлены специальные ридинг-листы о Сибири.