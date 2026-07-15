8 проектов российских архитекторов вошли в шорт-лист World Architecture Festival 2026

Четыре проекта расположены в России. Шесть из них или уже построены, или строятся, или готовятся к реализации. Так, среди уже реализованных проектов — отель «Шухов» в Выксе (Front Architecture), часть развивающегося «Шухов-парка» в промышленной эстетике. Еще два проекта прислало бюро KPLN: аэропорт в Архызе с зеленой крышей рекордного для России масштаба (строительство начнется уже в этом году) и небоскреб на Рубцовско-Дворцовой улице под названием «Деликатный великан» — пока на стадии концепции, но уже обсуждается с заказчиком. Четвертый российский проект — жилой комплекс «Живописный» у Москвы-реки, разработанный MAXX.Architects, с фасадами на солнечных батареях и поворотными модулями для тени, хотя у экспертов есть сомнения в его реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отель «Шухов» в Выксе Фото: Отель Шухов «Шухов-парк» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Проект терминала аэропорта Архыза Фото: KPLN Проект «Деликатный великан» Фото: KPLN Архитектурный проект ЖК «Живописный» Фото: МАХХ.Architects Многофункциональный комплекс SCANA в Дилижане Фото: Wowhaus Спа-комплекс Movenpick в Черногории Фото: CHADO Проект музея to:en в центре Тронхейма, Норвегия Фото: Kerimov Architects Резиденция Casa Atalaia, Португалия Фото: Kerimov Architects Следующая фотография 1 / 9 Отель «Шухов» в Выксе Фото: Отель Шухов «Шухов-парк» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Проект терминала аэропорта Архыза Фото: KPLN Проект «Деликатный великан» Фото: KPLN Архитектурный проект ЖК «Живописный» Фото: МАХХ.Architects Многофункциональный комплекс SCANA в Дилижане Фото: Wowhaus Спа-комплекс Movenpick в Черногории Фото: CHADO Проект музея to:en в центре Тронхейма, Норвегия Фото: Kerimov Architects Резиденция Casa Atalaia, Португалия Фото: Kerimov Architects

Среди российских проектов за рубежом — арт-парк в Дилижане от армянского офиса Wowhaus, спа-комплекс в Черногории (бюро CHADO), музей to:en в норвежском Тронхейме от Kerimov Architects (компания также находится в Португалии) и приватный дом Atalaia Casa того же бюро — переработанная версия их более раннего проекта Hidden House, который тоже уже был в шорт-листе WAF.