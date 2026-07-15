Педро Паскаль сыграет виолончелиста в новой драме Тони Гилроя «Бегемот!»

Режиссер «Майкла Клейтона» и «Наследия Борна» сам написал сценарий, снял фильм и выступил продюсером вместе с Санной Воленберг и Джоном Гилроем. Это его первая полнометражная режиссерская работа с 2012 года — все это время он занимался сериалом «Андор» по вселенной «Звездных войн». Вместе с Паскалем также снимались Оливия Уайлд, Ева Виктор, Уилл Арнетт, Хэнк Азария, Маргарита Левьева и другие. Саундтрек написали сразу девять композиторов, включая обладателя «Оскара» Майкла Джаккино и номинантов Джеймса Ньютона Ховарда и Алана Сильвестри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма я «Бегемот!» (2026)

Фото: Searchlight Pictures Кадр из фильма я «Бегемот!» (2026)

Фото: Searchlight Pictures

Герой Паскаля, Алекс Сериан,— одаренный виолончелист, который возвращается в Лос-Анджелес после 20 лет гастролей. Музыка, которая всю жизнь была для него всепоглощающей рекой, увлекает его в путешествие, способное изменить все.

Для роли виолончелиста Паскалю необходимо было освоить новый инструмент — актер уделял урокам все свободное от съемок время. Как он рассказал в интервью Vanity Fair, это оказалось гораздо труднее, чем освоение трюков для ролей в «Гладиаторе» и «Игре престолов»: «Битва на гладиаторской арене или висение на страховочном тросе — все это меркнет по сравнению с тем, как научиться играть на виолончели и делать так, чтобы это выглядело убедительно, когда ты исполняешь Чайковского».

Дата выхода фильма пока ожидается.