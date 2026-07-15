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Педро Паскаль сыграет виолончелиста в новой драме Тони Гилроя «Бегемот!»

Режиссер «Майкла Клейтона» и «Наследия Борна» сам написал сценарий, снял фильм и выступил продюсером вместе с Санной Воленберг и Джоном Гилроем. Это его первая полнометражная режиссерская работа с 2012 года — все это время он занимался сериалом «Андор» по вселенной «Звездных войн». Вместе с Паскалем также снимались Оливия Уайлд, Ева Виктор, Уилл Арнетт, Хэнк Азария, Маргарита Левьева и другие. Саундтрек написали сразу девять композиторов, включая обладателя «Оскара» Майкла Джаккино и номинантов Джеймса Ньютона Ховарда и Алана Сильвестри.

Кадр из фильма я «Бегемот!» (2026)

Кадр из фильма я «Бегемот!» (2026)

Фото: Searchlight Pictures

Кадр из фильма я «Бегемот!» (2026)

Фото: Searchlight Pictures

Герой Паскаля, Алекс Сериан,— одаренный виолончелист, который возвращается в Лос-Анджелес после 20 лет гастролей. Музыка, которая всю жизнь была для него всепоглощающей рекой, увлекает его в путешествие, способное изменить все.

Для роли виолончелиста Паскалю необходимо было освоить новый инструмент — актер уделял урокам все свободное от съемок время. Как он рассказал в интервью Vanity Fair, это оказалось гораздо труднее, чем освоение трюков для ролей в «Гладиаторе» и «Игре престолов»: «Битва на гладиаторской арене или висение на страховочном тросе — все это меркнет по сравнению с тем, как научиться играть на виолончели и делать так, чтобы это выглядело убедительно, когда ты исполняешь Чайковского».

Дата выхода фильма пока ожидается.

Фотогалерея

Паскаль — «папочка», герой мемов и экшенов

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Будущий актер от рождения носил фамилию отца — Бальмаседа. Но когда Педро было 24 года, его мать покончила жизнь самоубийством, что глубоко травмировало знаменитость. В память о ней актер сменил фамилию на Паскаль. Второй причиной, по которой Педро принял такое решение, стало то, что «американцам было очень трудно произнести &quot;Бальмаседа&quot;. Это было утомительно для них», — объяснял он позже в интервью

Будущий актер от рождения носил фамилию отца — Бальмаседа. Но когда Педро было 24 года, его мать покончила жизнь самоубийством, что глубоко травмировало знаменитость. В память о ней актер сменил фамилию на Паскаль. Второй причиной, по которой Педро принял такое решение, стало то, что «американцам было очень трудно произнести "Бальмаседа". Это было утомительно для них», — объяснял он позже в интервью

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic for HBO

В раннем детстве Педро Паскаль сменил три места жительства. Вместе с родителями они переехали из Сантьяго сначала в Данию, а потом в США. Семья опасалась политического преследования, потому что многие родственники клана Паскаль были связаны с оппозицией режима Аугусто Пиночета. Уже в Нью-Йорке будущий актер закончил школу искусств и начал театральную карьеру

В раннем детстве Педро Паскаль сменил три места жительства. Вместе с родителями они переехали из Сантьяго сначала в Данию, а потом в США. Семья опасалась политического преследования, потому что многие родственники клана Паскаль были связаны с оппозицией режима Аугусто Пиночета. Уже в Нью-Йорке будущий актер закончил школу искусств и начал театральную карьеру

Фото: Brad Barket / Getty Images

До того, как начать путь в кинематографе, Педро Паскаль играл в спектакле «Сироты» в Международном городском театре Лос-Анджелеса и пробовал себя в качестве режиссера и сценариста: в 2008 году поставил пьесу «Под моей кроватью», а в 2009 году написал сюжет «Флака любит кости». В 2023 году актер вернулся на сцену, исполнив главную роль в «Короле Лире» на Бродвее

До того, как начать путь в кинематографе, Педро Паскаль играл в спектакле «Сироты» в Международном городском театре Лос-Анджелеса и пробовал себя в качестве режиссера и сценариста: в 2008 году поставил пьесу «Под моей кроватью», а в 2009 году написал сюжет «Флака любит кости». В 2023 году актер вернулся на сцену, исполнив главную роль в «Короле Лире» на Бродвее

Фото: John Parra / Getty Images

С коллегой по «Игре престолов» (2014) Индирой Вармой. Именно этот сериал принес Педро Паскалю популярность. Актер появился только в четвертом сезоне, в семи эпизодах из десяти, сыграв брата правителя региона Дорн. Для этой роли актер проходил интенсивную подготовку по боевым искусствам и акробатике

С коллегой по «Игре престолов» (2014) Индирой Вармой. Именно этот сериал принес Педро Паскалю популярность. Актер появился только в четвертом сезоне, в семи эпизодах из десяти, сыграв брата правителя региона Дорн. Для этой роли актер проходил интенсивную подготовку по боевым искусствам и акробатике

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Впервые на телевидении актер появился в 1999 году. Однако тогда ему доставались только эпизодические роли в небольших драмеди и сериалах. Настоящая работа в кино началась лишь в 2014 году с ролью в «Игре Престолов». После нее актера, наконец, заметили &lt;br>На фото: с актером Николасом Кейджем на премьере фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022 год

Впервые на телевидении актер появился в 1999 году. Однако тогда ему доставались только эпизодические роли в небольших драмеди и сериалах. Настоящая работа в кино началась лишь в 2014 году с ролью в «Игре Престолов». После нее актера, наконец, заметили
На фото: с актером Николасом Кейджем на премьере фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022 год

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

В 2023 году Педро Паскаль попал в список 100 самых влиятельных людей по версии Time

В 2023 году Педро Паскаль попал в список 100 самых влиятельных людей по версии Time

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for Metacore / Merge Mansion

Актер исполнил главную роль в «Мандалорце» (2019) — сериале Disney+ по вселенной «Звездных войн». Зрителям запомнились не только экшен и немногословность сурового персонажа-головореза, но и взаимодействие последнего с инопланетянином малышом Йодой

Актер исполнил главную роль в «Мандалорце» (2019) — сериале Disney+ по вселенной «Звездных войн». Зрителям запомнились не только экшен и немногословность сурового персонажа-головореза, но и взаимодействие последнего с инопланетянином малышом Йодой

Фото: Dave Benett / WireImage / Getty Images

Слева направо: актеры «Игры престолов» Мэйси Уильямс, Кит Харингтон, Педро Паскаль и Софи Тернер, 2014 год

Слева направо: актеры «Игры престолов» Мэйси Уильямс, Кит Харингтон, Педро Паскаль и Софи Тернер, 2014 год

Фото: Chris Frawley / Warner Bros. Entertainment Inc. / Getty Images

Личную жизнь Педро Паскаль скрывает, известно только, что он не был женат и не имеет детей

Личную жизнь Педро Паскаль скрывает, известно только, что он не был женат и не имеет детей

Фото: Jesse Grant / Getty Images for WIRED

С актрисой Сарой Полсон на Премии Гильдии киноактеров США. Коллеги дружат со времен учебы в школе искусств. В начале карьеры более успешная на тот момент Полсон делилась гонорарами со съемок с Паскалем, поддерживая того во время поиска проектов. Отчасти это она продвинула пробы актера на роль в «Игре Престолов»

С актрисой Сарой Полсон на Премии Гильдии киноактеров США. Коллеги дружат со времен учебы в школе искусств. В начале карьеры более успешная на тот момент Полсон делилась гонорарами со съемок с Паскалем, поддерживая того во время поиска проектов. Отчасти это она продвинула пробы актера на роль в «Игре Престолов»

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Turner

В фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022) Педро Паскаль сыграл мексиканского миллиардера, который платит главному герою — некогда популярному актеру (Николас Кейдж) — за присутствие на своем дне рождении

В фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022) Педро Паскаль сыграл мексиканского миллиардера, который платит главному герою — некогда популярному актеру (Николас Кейдж) — за присутствие на своем дне рождении

Фото: Embassy Films

Актер получает Премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль — в сериале «Одни из нас» (2023) Педро Паскаль сыграл контрабандиста Джоэла

Актер получает Премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль — в сериале «Одни из нас» (2023) Педро Паскаль сыграл контрабандиста Джоэла

Фото: Chris Pizzello / AP

Помимо Премии Гильдии киноактеров за роль в картине «Одни из нас» (2023) Педро Паскаль получил награды MTV Movie + TV Awards, Astra TV Awards и Imagen Awards (поощряющая вклад латиноамерканцев в кино). Еще четыре номинации на «Эмми» и две на «Золотой глобус» не принесли побед

Помимо Премии Гильдии киноактеров за роль в картине «Одни из нас» (2023) Педро Паскаль получил награды MTV Movie + TV Awards, Astra TV Awards и Imagen Awards (поощряющая вклад латиноамерканцев в кино). Еще четыре номинации на «Эмми» и две на «Золотой глобус» не принесли побед

Фото: The Grosby Group / East News

В сатирическом вестерне «Эддингтон» (2025) Педро Паскаль исполнил роль мэра небольшого городка, который готовится к переизбранию. В фильме обыгрываются реальные недавние события и актуальные темы: самоизоляция во время пандемии COVID-19, протестное движение Black Lives Matter, теории заговора и политические интриги, усиленные технологическими возможностями

В сатирическом вестерне «Эддингтон» (2025) Педро Паскаль исполнил роль мэра небольшого городка, который готовится к переизбранию. В фильме обыгрываются реальные недавние события и актуальные темы: самоизоляция во время пандемии COVID-19, протестное движение Black Lives Matter, теории заговора и политические интриги, усиленные технологическими возможностями

Фото: Capella Film, Амедиатека

Сериал «Одни из нас» (2023) снят по мотивам одноименной видеоигры. Кино захватывает события обеих частей проекта и расширяет сюжет, вводя дополнительные сцены

Сериал «Одни из нас» (2023) снят по мотивам одноименной видеоигры. Кино захватывает события обеих частей проекта и расширяет сюжет, вводя дополнительные сцены

Фото: Government of Alberta

«Я был готов на все, чтобы работать больше. Это означало, что если людей смущает то, что человека, на которого они смотрят во время прослушивания, зовут Педро, я был готов сменить имя!»

«Я был готов на все, чтобы работать больше. Это означало, что если людей смущает то, что человека, на которого они смотрят во время прослушивания, зовут Педро, я был готов сменить имя!»

Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

В «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025) Педро Паскаль сыграл Мистера Фантастика — гениального ученого-физика, который обладает суперспособностями. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности 1960-х годов

В «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025) Педро Паскаль сыграл Мистера Фантастика — гениального ученого-физика, который обладает суперспособностями. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности 1960-х годов

Фото: 20th Century Studios

Актер ассоциируется у широкого зрителя с ролями «папочек». В фильмах он часто играет лидера команды (например, в «Фантастической четверке» и «Мы можем быть героями»), либо появляется в амплуа старшего наставника, который по-отечески общается с юными персонажами («Одни из нас» и «Мандалорец»)

Актер ассоциируется у широкого зрителя с ролями «папочек». В фильмах он часто играет лидера команды (например, в «Фантастической четверке» и «Мы можем быть героями»), либо появляется в амплуа старшего наставника, который по-отечески общается с юными персонажами («Одни из нас» и «Мандалорец»)

Фото: Amy Sussman / GA / The Hollywood Reporter / Getty Images

Актер стал героем мемов из-за своей эмоциональной мимики. В интернете завирусились кадры из «Невыносимой тяжести огромного таланта» (2022), где Паскаль отвечает веселым взглядом на недоуменный Николаса Кейджа, с которым они вместе едут в кабриолете. Также популярными стали фото из ютуб-шоу Snack Wars (2023), на котором актер изображен грустно жующим сэндвич, и видео-GIF, в котором он сначала смеется, а потом плачет, зачитывая сценарий пьесы «Я, моя гибель» (2020)

Актер стал героем мемов из-за своей эмоциональной мимики. В интернете завирусились кадры из «Невыносимой тяжести огромного таланта» (2022), где Паскаль отвечает веселым взглядом на недоуменный Николаса Кейджа, с которым они вместе едут в кабриолете. Также популярными стали фото из ютуб-шоу Snack Wars (2023), на котором актер изображен грустно жующим сэндвич, и видео-GIF, в котором он сначала смеется, а потом плачет, зачитывая сценарий пьесы «Я, моя гибель» (2020)

Фото: Chris Graythen / Getty Images

В криминальной экшен-комедии «Дикие истории» (2024) Педро Паскаль сыграл гангстера в одной из историй — фильм состоит из четырех частей о разных героях. Действие происходит в американском городе Окленд

В криминальной экшен-комедии «Дикие истории» (2024) Педро Паскаль сыграл гангстера в одной из историй — фильм состоит из четырех частей о разных героях. Действие происходит в американском городе Окленд

Фото: eOne Films

В фильме «Kingsman: Золотое кольцо» (2017) актер исполнил второстепенную роль агента американской разведки

В фильме «Kingsman: Золотое кольцо» (2017) актер исполнил второстепенную роль агента американской разведки

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

В январе 2026 года актер совместно с супермоделью Беллой Хадид провел концерт Artists for Aid в Лос-Анджелесе для помощи Палестине и Судану. Организатором мероприятия выступил певец Mustafa the Poet. В концерте приняли участие музыканты: канадцы Шон Мендес и Дэниел Сизар, американка Clairo и другие артисты. За вечер удалось собрать $5,5 млн

В январе 2026 года актер совместно с супермоделью Беллой Хадид провел концерт Artists for Aid в Лос-Анджелесе для помощи Палестине и Судану. Организатором мероприятия выступил певец Mustafa the Poet. В концерте приняли участие музыканты: канадцы Шон Мендес и Дэниел Сизар, американка Clairo и другие артисты. За вечер удалось собрать $5,5 млн

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

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Будущий актер от рождения носил фамилию отца — Бальмаседа. Но когда Педро было 24 года, его мать покончила жизнь самоубийством, что глубоко травмировало знаменитость. В память о ней актер сменил фамилию на Паскаль. Второй причиной, по которой Педро принял такое решение, стало то, что «американцам было очень трудно произнести "Бальмаседа". Это было утомительно для них», — объяснял он позже в интервью

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic for HBO

В раннем детстве Педро Паскаль сменил три места жительства. Вместе с родителями они переехали из Сантьяго сначала в Данию, а потом в США. Семья опасалась политического преследования, потому что многие родственники клана Паскаль были связаны с оппозицией режима Аугусто Пиночета. Уже в Нью-Йорке будущий актер закончил школу искусств и начал театральную карьеру

Фото: Brad Barket / Getty Images

До того, как начать путь в кинематографе, Педро Паскаль играл в спектакле «Сироты» в Международном городском театре Лос-Анджелеса и пробовал себя в качестве режиссера и сценариста: в 2008 году поставил пьесу «Под моей кроватью», а в 2009 году написал сюжет «Флака любит кости». В 2023 году актер вернулся на сцену, исполнив главную роль в «Короле Лире» на Бродвее

Фото: John Parra / Getty Images

С коллегой по «Игре престолов» (2014) Индирой Вармой. Именно этот сериал принес Педро Паскалю популярность. Актер появился только в четвертом сезоне, в семи эпизодах из десяти, сыграв брата правителя региона Дорн. Для этой роли актер проходил интенсивную подготовку по боевым искусствам и акробатике

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Впервые на телевидении актер появился в 1999 году. Однако тогда ему доставались только эпизодические роли в небольших драмеди и сериалах. Настоящая работа в кино началась лишь в 2014 году с ролью в «Игре Престолов». После нее актера, наконец, заметили
На фото: с актером Николасом Кейджем на премьере фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022 год

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

В 2023 году Педро Паскаль попал в список 100 самых влиятельных людей по версии Time

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for Metacore / Merge Mansion

Актер исполнил главную роль в «Мандалорце» (2019) — сериале Disney+ по вселенной «Звездных войн». Зрителям запомнились не только экшен и немногословность сурового персонажа-головореза, но и взаимодействие последнего с инопланетянином малышом Йодой

Фото: Dave Benett / WireImage / Getty Images

Слева направо: актеры «Игры престолов» Мэйси Уильямс, Кит Харингтон, Педро Паскаль и Софи Тернер, 2014 год

Фото: Chris Frawley / Warner Bros. Entertainment Inc. / Getty Images

Личную жизнь Педро Паскаль скрывает, известно только, что он не был женат и не имеет детей

Фото: Jesse Grant / Getty Images for WIRED

С актрисой Сарой Полсон на Премии Гильдии киноактеров США. Коллеги дружат со времен учебы в школе искусств. В начале карьеры более успешная на тот момент Полсон делилась гонорарами со съемок с Паскалем, поддерживая того во время поиска проектов. Отчасти это она продвинула пробы актера на роль в «Игре Престолов»

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Turner

В фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022) Педро Паскаль сыграл мексиканского миллиардера, который платит главному герою — некогда популярному актеру (Николас Кейдж) — за присутствие на своем дне рождении

Фото: Embassy Films

Актер получает Премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль — в сериале «Одни из нас» (2023) Педро Паскаль сыграл контрабандиста Джоэла

Фото: Chris Pizzello / AP

Помимо Премии Гильдии киноактеров за роль в картине «Одни из нас» (2023) Педро Паскаль получил награды MTV Movie + TV Awards, Astra TV Awards и Imagen Awards (поощряющая вклад латиноамерканцев в кино). Еще четыре номинации на «Эмми» и две на «Золотой глобус» не принесли побед

Фото: The Grosby Group / East News

В сатирическом вестерне «Эддингтон» (2025) Педро Паскаль исполнил роль мэра небольшого городка, который готовится к переизбранию. В фильме обыгрываются реальные недавние события и актуальные темы: самоизоляция во время пандемии COVID-19, протестное движение Black Lives Matter, теории заговора и политические интриги, усиленные технологическими возможностями

Фото: Capella Film, Амедиатека

Сериал «Одни из нас» (2023) снят по мотивам одноименной видеоигры. Кино захватывает события обеих частей проекта и расширяет сюжет, вводя дополнительные сцены

Фото: Government of Alberta

«Я был готов на все, чтобы работать больше. Это означало, что если людей смущает то, что человека, на которого они смотрят во время прослушивания, зовут Педро, я был готов сменить имя!»

Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

В «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025) Педро Паскаль сыграл Мистера Фантастика — гениального ученого-физика, который обладает суперспособностями. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности 1960-х годов

Фото: 20th Century Studios

Актер ассоциируется у широкого зрителя с ролями «папочек». В фильмах он часто играет лидера команды (например, в «Фантастической четверке» и «Мы можем быть героями»), либо появляется в амплуа старшего наставника, который по-отечески общается с юными персонажами («Одни из нас» и «Мандалорец»)

Фото: Amy Sussman / GA / The Hollywood Reporter / Getty Images

Актер стал героем мемов из-за своей эмоциональной мимики. В интернете завирусились кадры из «Невыносимой тяжести огромного таланта» (2022), где Паскаль отвечает веселым взглядом на недоуменный Николаса Кейджа, с которым они вместе едут в кабриолете. Также популярными стали фото из ютуб-шоу Snack Wars (2023), на котором актер изображен грустно жующим сэндвич, и видео-GIF, в котором он сначала смеется, а потом плачет, зачитывая сценарий пьесы «Я, моя гибель» (2020)

Фото: Chris Graythen / Getty Images

В криминальной экшен-комедии «Дикие истории» (2024) Педро Паскаль сыграл гангстера в одной из историй — фильм состоит из четырех частей о разных героях. Действие происходит в американском городе Окленд

Фото: eOne Films

В фильме «Kingsman: Золотое кольцо» (2017) актер исполнил второстепенную роль агента американской разведки

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

В январе 2026 года актер совместно с супермоделью Беллой Хадид провел концерт Artists for Aid в Лос-Анджелесе для помощи Палестине и Судану. Организатором мероприятия выступил певец Mustafa the Poet. В концерте приняли участие музыканты: канадцы Шон Мендес и Дэниел Сизар, американка Clairo и другие артисты. За вечер удалось собрать $5,5 млн

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

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