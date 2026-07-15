ЕС запретит уничтожение непроданной одежды и обуви с 19 июля

Мера будет применяться для крупного бизнеса, средний присоединится к правилу с 2030 года. Запрет распространяется на непроданные остатки, излишки товара и возврат: раньше их массово сжигали или измельчали, теперь брендам придется искать альтернативы. Среди вариантов — перепродажа, ремонт, переработка. По оценке Еврокомиссии, ежегодно в Европе уничтожается 4–9% непроданного текстиля, а это порождает около 5,6 млн тонн выбросов углерода — это почти столько же, сколько вся Швеция производит за год. Исключения сохранят только для случаев с угрозой безопасности, порчей товара или юридическими ограничениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emilio Morenatti / AP Фото: Emilio Morenatti / AP

Для небольших обувных брендов новое правило может обернуться неожиданной пользой: кожа и ткани, оставшиеся невостребованными у крупных домов из-за перепроизводства (так называемый «мертвый запас», или deadstock), прекрасно подходят для лимитированных коллекций и уже доступны через специализированные платформы вроде Nona Source, запущенной LVMH в 2021 году, а также Yardlox Fabrics и Stonemountain & Daughter Fabrics.