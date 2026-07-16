Изобретатель вечного подростка
Из чего Джером Дэвид Сэлинджер 75 лет назад собрал портрет Холдена Колфилда
16 июля 1951 года издательство Little, Brown and Company выпустило роман Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Книга о трех днях из жизни шестнадцатилетнего Холдена Колфилда быстро превратилась в манифест для всех переживающих пубертат и главный роман о подростковом отчуждении. Но прежде чем появился Холден, был сам Сэлинджер — мальчик из военной академии, влюбленный, солдат, участник высадки в Нормандии и пациент психиатрической клиники. Вместе с его биографией в роман вошли страхи, культурные приметы, тревоги и язык эпохи. Из каких деталей Сэлинджер собрал самого знаменитого подростка американской литературы — в материале Weekend.
Обложка книги Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Издательство Little, Brown and Company, 1951
Фото: Little, Brown and Company
1
«Над пропастью во ржи» начался на войне. 6 июня 1944 года 25-летний писатель в составе контрразведки США высадился на участке «Юта» в Нормандии. Это был второй визит Сэлинджера в Европу. В 1937 году он приехал на континент, чтобы по настоянию отца, колбасного и сырного магната, обучиться премудростям переработки мяса на скотобойнях Австрии и Польши. Но то, что он там увидел, навсегда отбило у него желание заниматься этим бизнесом, и в начале 1938 года Сэлинджер вернулся в США. Желания участвовать в бойне Второй мировой у него тоже не было. Но он попал под мобилизацию и был вынужден пройти тяжелый путь американского пехотинца по Европе: День «Д», кровавая мясорубка в Хюртгенском лесу и, наконец, освобождение концлагерей. Все это время в любую свободную минуту Сэлинджер писал — наброски и разрозненные фрагменты о блужданиях по мирному Нью-Йорку неприкаянного подростка Холдена Колфилда, с отвращением смотрящего на мир. Работа эта так увлекала Сэлинджера, что, по воспоминаниям сослуживцев, во время бомбежек он забирался под стол с портативной пишущей машинкой и продолжал стучать по клавишам.
Кадр из документального фильма «Сэлинджер». Режиссер Шейн Салерно, 2013
Фото: Story Factory
2
Школа Пэнси — это личная травма автора. Элитный закрытый пансион Пэнси, из которого Холдена выгоняют за неуспеваемость в самом начале романа, списан с военной академии Вэлли-Фордж, где учился Сэлинджер. Писатель ненавидел патриотическую риторику академии, снобизм одноклассников, бесконечную скуку строгих правил и мягкость преподавателей к кадетам из богатых семей. В Пэнси о любви к родине не говорят, зато так же бесконечно лицемерят и требуют от учеников конформизма.
Джером Дэвид Сэлинджер во время учебы в Военной академии Вэлли-Фордж, 1935
Фото: Valley Forge Military Academy
3
Брезгливость и седина Холдена — от Сэлинджера. Колфилд болезненно брезглив к чужим телам и физическому контакту. Он в деталях описывает прыщи соседей, состояние их гигиенических принадлежностей и привычки по уходу за собой, признаваясь, что терпеть не может потные ладони и рукопожатия. Все это было фобией и самого писателя, обострившейся во время войны. Дочь Сэлинджера, Маргарет, вспоминала, что ее отец страдал от навязчивого страха микробов и грязи. Он панически боялся болезней, ненавидел здороваться за руку, а дома требовал, чтобы его посуда мылась отдельно и хранилась в стерильных условиях. «Миллион седых волос», которые, по утверждению Холдена, занимают всю правую сторону его головы, тоже достались ему от автора. Конец Второй мировой писатель встретил поседевшим наполовину.
4
Головной убор Холден получил от своего создателя. Ярко-красную охотничью кепку с очень длинным козырьком Сэлинджер купил себе в Нью-Йорке перед отправкой в тренировочный военный лагерь. Он носил ее козырьком назад в личное время и в увольнениях, а затем увез с собой в Европу, где кепка стала его индивидуальной формой защиты от армейской и военной реальности. Писатель надевал ее на отдыхе и когда садился за рукопись. Холден получил точно такую же в качестве талисмана от своего создателя и защищался ею от враждебности и лицемерия мира вокруг.
Обложка книги Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Издательство Hamish Hamilton, 1951
Фото: Hamish Hamilton
5
Девушка Холдена — это месть писателя своей первой любви. Перед войной у Сэлинджера был бурный роман с Уной О’Нил. Она была дочерью драматурга Юджина О’Нила, ей было 16, а Сэлинджеру — 22. Через год их отношений писателя мобилизовали, а Уна уехала покорять Голливуд. Они продолжали общаться, обмениваясь пылкими письмами, но Уна не дождалась Сэлинджера. В июне 1943 года, едва отметив 18-летие, она вышла замуж за 54-летнего Чарли Чаплина. Сэлинджер, находившийся на фронте, был уничтожен этой новостью. В ярости он отправил бывшей девушке злое и язвительное письмо, в котором издевательски шутил про возраст ее избранника и предполагал, что королю немого кино перед брачной ночью пересадили омолаживающие «железы обезьяны». Обида оказалась настолько глубокой, что Сэлинджер увековечил Уну в образе Салли Хейс, девушки Холдена, с которой он идет на свидание. Холден видит ее тщеславной пустышкой, унижает и доводит до слез.
Актер Чарли Чаплин и его 18-летняя жена Уна впервые на публике в ночном клубе «Мокамбо», 1943
Фото: Getty Images
6
Сэлинджер высмеял Ширли Темпл. Холден ищет в магазинах Нью-Йорка пластинку певицы Эстеллы Флетчер с песней «Крошка Ширли Бинз» для своей сестры. Ни такой исполнительницы, ни такой песни никогда не существовало. Однако по описанию композиции — «там все про маленькую девочку, которая не хотела выходить из дому, потому что у нее выпали зубки и она стеснялась»,— а также по манере исполнения — «она пела по-южному, даже по-уличному, оттого выходило ничуть не слезливо и не слюняво» — очевидно, что Сэлинджер язвит про Ширли Темпл и фальшивые голливудские образы. Главная детская звезда эпохи Великой депрессии начала сниматься в кино в четыре года и за следующие восемь лет сыграла десятки безупречно причесанных слащавых девочек. На экране Темпл никогда не позволяли выглядеть настоящим ребенком: даже когда по возрасту у нее выпадали молочные зубы, она появлялась в кадре с идеальной улыбкой, изготовленной студийными стоматологами.
Ширли Темпл в фильме «Наша маленькая девочка». Режиссер Джон С. Робертсон, 1935
Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP
7
Холден ругается в среднем три раза на страницу. Всего в романе около 935 раз употребляется бранная, грубая и разговорная лексика. Чаще всего Холден произносит goddamn («чертов», «проклятый») — 285 раз. Язык романа, а также описания встречи героя с проституткой, курения и употребления алкоголя сделали «Над пропастью во ржи» одной из самых часто запрещаемых и цензурируемых книг в американских школах. По числу жалоб со стороны родителей и школьных советов она оставалась в числе лидеров до конца XX века — в начале XXI внимание активистов переключилось на романы о Гарри Поттере.
8
Холден Колфилд — первый подросток атомной эры. «Я даже рад, что изобрели атомную бомбу. Если начнется новая война, я сяду прямо на нее, на самую верхушку»,— заявляет Холден. Роман вышел в разгар холодной войны и корейского конфликта, всего через год после того, как СССР официально объявил о создании собственной атомной бомбы. В американских школах уже проводили регулярные учения на случай такого удара: детям объясняли, как прятаться под партами и определять радиус поражения. Страх перед новой мировой войной стал частью повседневной жизни целого поколения. Неудивительно, что Холден воспринимает новый военный конфликт как неизбежный конец света и говорит, что предпочел бы оказаться в самом эпицентре взрыва.
Школьники прячутся под партами во время учений. США, 1951
Фото: Getty Images
9
Название романа появилось благодаря песне о страстных свиданиях. «Пробираясь через рожь» Роберта Бёрнса — литературная обработка старинной шотландской народной песни о тайных встречах влюбленных в высокой ржи, полной эротических намеков. Холден слышит, как куплет этой песни поет маленький мальчик на улице. Но то ли из-за ошибки ребенка, который вместо «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи...» поет: «Если кто-то ловит кого-то...», а может, из-за особенностей восприятия самого Холдена, первоначальный смысл полностью деконструируется и главный герой создает из фривольной истории метафору защиты детской невинности.
Рекламная открытка серии «Пробираясь через рожь»(«Comin' Thro' the Rye»), 1893
Фото: George S. Harris & Sons
10
Холден закончил свои приключения там же, где и Сэлинджер. Нью-йоркская одиссея школьника, бегущего от фальши, одиночества и отчуждения, завершается в санатории, где он бесконечно беседует с психотерапевтами и пишет свою исповедь. Европейская одиссея Сэлинджера, начавшаяся с высадки в Нормандии, завершилась в психиатрической клинике Нюрнберга, где писатель лечился от «боевого истощения» — состояния, которое сегодня называют посттравматическим стрессовым расстройством. Там из разрозненных сцен, диалогов и набросков, написанных во время войны, начал складываться роман «Над пропастью во ржи».