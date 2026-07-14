В Москве стартовала Международная издательская неделя

14 июля на нескольких московских площадках началась III Московская международная издательская неделя — слет российских и зарубежных книгоиздателей. Больше 25 столичных издательств проведут бизнес-встречи с партнерами из 16 стран, включая Южную Корею, Мексику, Аргентину и Непал. В деловую программу вошли панельные дискуссии о международном сотрудничестве художников и издателей, а также о перспективах книжных рынков Персидского залива, Гималаев и так далее. Кроме того, планируются лекции и обсуждения, посвященные книжной культуре, креативным индустриям и не только. Среди площадок — Дом русского зарубежья, Музей искусства народов Востока, пространство «АКИ.Лаб», библиотеки и книжные магазины столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Московской международной издательской недели Фото: Пресс-служба Московской международной издательской недели