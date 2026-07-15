Молодые коллекционеры установили исторический рекорд выручки

Далласский аукционный дом Heritage Auctions заработал $1,4 млрд за первые шесть месяцев 2026 года. Это самый высокий показатель первого полугодия за всю 50-летнюю историю компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heritage Auctions Фото: Heritage Auctions

Выручка подскочила примерно на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Если текущий темп сохранится, дом превзойдет собственный годовой рекорд в $2,15 млрд, установленный в 2025-м. Тогда Heritage стал третьим аукционным домом мира после Sotheby’s и Christie’s. Взрывной рост связывают с притоком молодых коллекционеров, чьи интересы размывают границы между разными сегментами рынка.

Самые дорогие лоты полугодия подтверждают, что коллекционеры все чаще собирают предметы из не связанных между собой сфер. Запечатанная копия игры Super Mario Bros. 1985 года ушла за $3 млн, комиксы «Superman №1» и «Batman №1» — за $13 млн. Библиотека фантастики Дэвида Ароновица принесла $3,3 млн, установив рекорды для произведений Толкина и Азимова. Китайская монета 1911 года была продана за $4,88 млн и вошла в тройку самых дорогих монет, когда-либо проданных на торгах. Редкая карточка Хонуса Вагнера T206 достигла $3,5 млн, а пара желтых ботинок Халка Хогана — $1 млн, что стало аукционным рекордом для рестлинг-реликвий. Письмо Джорджа Вашингтона 1776 года ушло за $275 тыс., а эскиз Нормана Роквелла «Чирлидерши» — за $600 тыс. В июне аукцион, приуроченный к 100-летию Мэрилин Монро, собрал свыше $2,5 млн и обновил несколько тематических рекордов.