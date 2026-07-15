В Брегенце впервые покажут «Травиату» на озере

На плавучей сцене Брегенцского оперного фестиваля, которому в этом году исполняется 80 лет, смонтировали гигантское разбитое зеркало — декорацию авторства Паоло Фанти, в которой 22 июля покажут «Травиату» Джузеппе Верди, режиссер — Дамиано Микелетто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bregenzer Festspiele / Anja Koehler Фото: Bregenzer Festspiele / Anja Koehler

Конструкция высотой 25 м и площадью около 700 кв. м собрана из 86 фрагментов. Это одна из крупнейших инсталляций фестиваля. Специальное покрытие имитирует зеркальную поверхность, но исключает слепящие блики. На 28 запланированных показов уже продано 80% билетов.

Помимо озерной премьеры, в Фестивальном доме представят сатиру Леоша Яначека «Путешествия пана Броучека». Музыкальным партнером смотра выступает Венский симфонический оркестр. С 2024 года фестиваль возглавляет финский режиссер Лилли Паасикиви. Брегенцский фестиваль, впервые прошедший в 1946 году, сегодня ежегодно привлекает около 200 тыс. зрителей.