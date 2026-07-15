Для Земли построят собственный черный ящик

К декабрю 2026 года на заброшенном аэродроме западного побережья Тасмании (Австралия) появится автономный «Черный ящик Земли» — стальной монолит, который превратится в летописца глобального кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Earth&aposs Black Box Фото: Earth&aposs Black Box

Конструкция размером с автобус со стенками из стали толщиной 7,5 см будет фиксировать температуру, уровень океана, научные доклады и политические речи. Питание обеспечат солнечные батареи, а показатели станут общедоступны в режиме онлайн. За проектом стоят агентство Rouser Lab, Clemenger и арт-группа Glue Society. По замыслу создателей, если цивилизация исчезнет, устройство «предоставит беспристрастный отчет о событиях, приведших к гибели планеты».

Эксперты сомневаются в эффективности проекта: профессор Энтони Лейзеровиц сравнил климатический кризис с хронической болезнью, а не с внезапным нападением хищника, и предупредил, что один лишь страх не мотивирует к долгосрочным действиям. Роб Бимиш, основатель Rouser Lab, не согласен: «Самолет все еще в воздухе, и есть надежда избежать худшего».

Впервые амбициозную идею представили на конференции по изменению климата COP26 в 2021 году, но сроки неоднократно сдвигались. Сейчас компоненты собирают, завершить монтаж планируют к концу года.