Платья империи

Летние выставки в Эрмитаже традиционно посвящены декоративным искусствам — и, в частности, тем из них, которые связаны с одеждой и аксессуарами. Но этим летом они еще и рассказывают сразу о двух русских императрицах, первой и предпоследней,— Екатерине Алексеевне и Марии Федоровне.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Следующая фотография 1 / 9 Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников

Выставкой про Екатерину Алексеевну Эрмитаж открывает серию экспозиций, посвященных русским императрицам — и императорам, потому что именно Екатерина Алексеевна, урожденная Марта Скавронская, не просто была женой первого русского императора Петра I, но и сама взошла на трон после его смерти под именем Екатерины I, став первой русской императрицей во всех смыслах этого слова.

Четыре с половиной сотни предметов в Николаевском зале Эрмитажа на выставке «Екатерина I» связаны и с жизнью Екатерины, и с жизнью ее мужа Петра I — даже в большей степени. Все начинается с раннего, московского периода Петра и его первого брака с Евдокией Лопухиной. Предметы эти в основной своей массе либо никогда не выставлялись, либо выставлялись редко. И кропотливая работа, которую проделал куратор выставки Сергей Нилов, заведующий сектором «Зимний дворец Петра I», позволяет увидеть целый ряд замечательных образцов. От никогда прежде не покидавшей фондохранилище «Старая Деревня» кареты, в которой 18 мая 1724 года Екатерина отправилась на коронацию в Успенский собор — и это была первая в российской истории императорская коронация,— до паникадила, то есть люстры из слоновой кости на семь свечей, которую Петр собственноручно выточил на токарном станке и преподнес Екатерине в качестве свадебного подарка в 1712 году — и которая была отреставрирована специально к выставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Большая коронационная карета: дерево, металл, кожа, бархат, конский волос, холст, стекло; (резьба, литье, чеканка, вышивка, золочение, роспись маслом). Франция, начало 1720-‍е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Коляска Петра I: дерево, металл, кожа, бархат; резьба, золочение, роспись. Россия, 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Шпалера «Воскрешение Лазаря»: шерсть, шёлк; шпалерное ткачество. Королевская шпалерная мануфактура Гобеленов, Франция (Париж), между 1712 и 1723 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Настольные часы с механическим органом: дерево, зеркало, медь (гравировка, роспись, лак, золочение). Великобритания, 1720-‍е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Кабинет на консоли: дерево, черепаха, серебро (резьба, позолота, живопись). Германия, середина XVII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Следующая фотография 1 / 8 Большая коронационная карета: дерево, металл, кожа, бархат, конский волос, холст, стекло; (резьба, литье, чеканка, вышивка, золочение, роспись маслом). Франция, начало 1720-‍е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Коляска Петра I: дерево, металл, кожа, бархат; резьба, золочение, роспись. Россия, 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Шпалера «Воскрешение Лазаря»: шерсть, шёлк; шпалерное ткачество. Королевская шпалерная мануфактура Гобеленов, Франция (Париж), между 1712 и 1723 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников Настольные часы с механическим органом: дерево, зеркало, медь (гравировка, роспись, лак, золочение). Великобритания, 1720-‍е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Кабинет на консоли: дерево, черепаха, серебро (резьба, позолота, живопись). Германия, середина XVII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Экспозиция выставки «Екатерина I». Николаевский зал Зимнего дворца Государственного Эрмитажа Фото: Алексей Бронников

Гравюры с самыми ранними видами Петербурга, картины из собрания Петра, рисунки профилей Петра и Екатерины неизвестного голландского художника 1716–1717 годов чудесной тонкости и хрупкости, которые бог знает когда в следующий раз увидят свет, их парадные портреты кисти Жан-Марка Натье, сделанные в большом придворном стиле, но с изяществом французского рококо, и вписавшие русскую императорскую чету в круг европейских монархов. А еще — эмали, памятные медали, миниатюры с портретами детей, планы Зимнего и Летнего дворцов Петра и его загородных резиденций, посмертная маска императора и чучело его любимой собаки — водоворот предметов государственной и частной жизни, где хоть и расставлены акценты на военные победы и прочие исторические свершения, но некоторый баланс между первым и вторым все-таки выдержан. И вот именно это второе, то есть частная жизнь Петра и Екатерины, составляет самую драгоценную часть выставки, по крайней мере, для тех, кого не слишком увлекают имперские победы. Сердцевина этого домашнего мира — одежда. Именно в ней, как это обычно бывает, сохраняется интимность, неистребимые следы личного вкуса, именно она оказывается ближе всего к телу в прямом и переносном смысле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Портрет Екатерины I. Жан-Марк Натье, 1717 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Портрет Петра I. Жан-Марк Натье, 1717 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Точеное паникадило на 7 рожков (кость). Токарная мастерская («Токарня») Петра I, Россия, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Портрет семьи Петра I (миниатюра на эмали — медь, роспись). Г. С. Мусикийский, Россия, 1716–1717 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Икона «Христос на Страшном суде с Марией и Иоанном Крестителем»: дерево, темпера. Германия, XV Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Поднос из первой добытой в Сибири меди: медь (гравировка). Россия (Екатеринбург), 1723 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Следующая фотография 1 / 6 Портрет Екатерины I. Жан-Марк Натье, 1717 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Портрет Петра I. Жан-Марк Натье, 1717 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Точеное паникадило на 7 рожков (кость). Токарная мастерская («Токарня») Петра I, Россия, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Портрет семьи Петра I (миниатюра на эмали — медь, роспись). Г. С. Мусикийский, Россия, 1716–1717 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Икона «Христос на Страшном суде с Марией и Иоанном Крестителем»: дерево, темпера. Германия, XV Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Поднос из первой добытой в Сибири меди: медь (гравировка). Россия (Екатеринбург), 1723 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

От Екатерины I осталось совсем немного вещей — вообще, не устаешь поражаться, что в такой стране и с такой историей вообще что-то настолько хрупкое пережило аж три века,— и некоторые тут показывают. Коронационное платье первой русской императрицы сохранилось, но находится в Музеях Московского Кремля, и на выставку его не выдали — ограничились полноразмерным фото,— как и ее корону, которую, впрочем, разобрали вскорости после церемонии, так что от нее сохранился только один серебряный с позолотой остов.

Зато из Москвы в Петербург выдали коронационные туфли и коронационные чулки — и то и другое изумительного ремесленного мастерства. Туфли, кстати, русской работы, из серебряной парчи с шелковыми бантами лососевого цвета и чулки такого же оттенка с вышитыми серебром вензелями императрицы. Тут же рядом в витрине — красные шелковые чулки самого Петра с подвязками из посеребренных нитей. И таким образом, волей ли обстоятельств или кураторской мыслью, возникло внезапное остранение для всего этого помпезно-имперского, оказавшегося переданным через самые незаметные и интимные свои составляющие в виде чулков и обуви. Так или иначе в этом есть некоторое остроумие и даже сентиментальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пара туфель императрицы Екатерины I. Парча, шелк, кожа, шелковая лента, серебряный позумент, серебряная тесьма, серебряная бахрома (шитье). 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Чулки (пара) императрицы Екатерины I, 1724 Фото: Музеи Московского Кремля Коронационное платье императрицы Екатерины I: длина — 105 см, длина подола 400 см, длина шлейфа 350 см; шелк, канитель, льняная, серебряная и шелковая нити (вышивка, ткачество, шитье). Берлин (ткань — Франция), 1724 Фото: Музеи Московского Кремля Портрет Екатерины I на фоне Екатерингофского дворца в Петербурге (миниатюра на эмали). Россия, около 1670 (1971) Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Аллегорическое изображение коронования Елизаветы Петровны: кость; (резьба, гравировка). Россия, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Профиль Екатерины I. Неизвестный художник голландской школы, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Профиль Екатерины I. Неизвестный художник голландской школы, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Медаль «На коронацию Екатерины I» (аверс), 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Медаль «На коронацию Екатерины I», 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Миниатюра: Конклюзия на престолонаследие, Г. С. Мусикийский, Россия, 1717 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Следующая фотография 1 / 10 Пара туфель императрицы Екатерины I. Парча, шелк, кожа, шелковая лента, серебряный позумент, серебряная тесьма, серебряная бахрома (шитье). 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Чулки (пара) императрицы Екатерины I, 1724 Фото: Музеи Московского Кремля Коронационное платье императрицы Екатерины I: длина — 105 см, длина подола 400 см, длина шлейфа 350 см; шелк, канитель, льняная, серебряная и шелковая нити (вышивка, ткачество, шитье). Берлин (ткань — Франция), 1724 Фото: Музеи Московского Кремля Портрет Екатерины I на фоне Екатерингофского дворца в Петербурге (миниатюра на эмали). Россия, около 1670 (1971) Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Аллегорическое изображение коронования Елизаветы Петровны: кость; (резьба, гравировка). Россия, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Профиль Екатерины I. Неизвестный художник голландской школы, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Профиль Екатерины I. Неизвестный художник голландской школы, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Медаль «На коронацию Екатерины I» (аверс), 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Медаль «На коронацию Екатерины I», 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Миниатюра: Конклюзия на престолонаследие, Г. С. Мусикийский, Россия, 1717 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

Из тех же Музеев Кремля, партнера выставки, привезли маскарадный костюм Екатерины: в витрине разложено мужское платье голубого бархата — кафтан, шляпа и перчатки,— расшитое серебряным позументом. А за стеклом напротив на манекен надет бархатный полосатый маскарадный плащ Петра с тремя разноцветными пелеринами. И даже несмотря на отсутствие современного освещения текстиля и антибликового покрытия на стеклах, можно и разглядеть восхитительную работу, и почувствовать тот энтузиастический вайб освоения западного стиля жизни, который охватил тогда двор новой империи.

Одежды Петра сохранилось больше, чем одежды Екатерины, и на выставке, носящей ее имя, в основном представлен его гардероб. Но если традиционно нам показывали церемониальную одежду императора, то здесь прежде всего его домашнее платье. Есть, конечно, два парадных наряда, вполне эффектных — красного сукна и голубого шелкового репса, второй был пошит как раз к коронации Екатерины,— но все остальное принадлежит миру частной жизни и домашнего уюта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Халат на вате из голубого шелка с цветами на шелковой голубой подкладке: длина 170 см, подол — 344 см; ткань (хлопок), шелковая нить. Западноевропейские мастера, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Костюм императора Петра I: фуфайка на вате из шелковой полосатой ткани на белой полотняной подкладке и штаны из шелковой пестрой ткани на шерстяной белой подкладке с застежкой и откидным клапаном. Россия, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Парадный костюм императора Петра I — в этом костюме император Петр I присутствовал в Москве на коронации своей супруги Екатерины I в мае 1724: кафтан и камзол; гродетур, тафта, холст, шерстяная ткань, серебряные нити, канитель, дерево (основа пуговиц), бумага (основа шитой орденской звезды), чернила; серебрение, вышивка, плетение. Германия (Пруссия), Берлин, 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Шляпа из шелкового красного плюша с большим козырьком и наушниками. Россия, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Колпак из белого рубчатого канифаса, из шести долей с прилегающим фестончатым бортом с кисточкой. Россия, первая четверть VXIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Голландский костюм Петра I: однобортная куртка из коричневой однобортной ткани на холщевой подкладке с застежкой на двадцати пяти металлических пуговицах и голландские штаны из рыжевато-коричневого сукна на бумазейной светло-коричневой подкладке. Русские и голландские мастера, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Маскарадный плащ: длина переда 165 см (без воротника), ширина подола 612 см; шелковая и шерстяная ткани, льняные нити (ручная работа). Работа европейского мастера, первая четверть XVIII века Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Следующая фотография 1 / 7 Халат на вате из голубого шелка с цветами на шелковой голубой подкладке: длина 170 см, подол — 344 см; ткань (хлопок), шелковая нить. Западноевропейские мастера, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Костюм императора Петра I: фуфайка на вате из шелковой полосатой ткани на белой полотняной подкладке и штаны из шелковой пестрой ткани на шерстяной белой подкладке с застежкой и откидным клапаном. Россия, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Парадный костюм императора Петра I — в этом костюме император Петр I присутствовал в Москве на коронации своей супруги Екатерины I в мае 1724: кафтан и камзол; гродетур, тафта, холст, шерстяная ткань, серебряные нити, канитель, дерево (основа пуговиц), бумага (основа шитой орденской звезды), чернила; серебрение, вышивка, плетение. Германия (Пруссия), Берлин, 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Шляпа из шелкового красного плюша с большим козырьком и наушниками. Россия, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Колпак из белого рубчатого канифаса, из шести долей с прилегающим фестончатым бортом с кисточкой. Россия, первая четверть VXIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Голландский костюм Петра I: однобортная куртка из коричневой однобортной ткани на холщевой подкладке с застежкой на двадцати пяти металлических пуговицах и голландские штаны из рыжевато-коричневого сукна на бумазейной светло-коричневой подкладке. Русские и голландские мастера, первая четверть XVIII Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Маскарадный плащ: длина переда 165 см (без воротника), ширина подола 612 см; шелковая и шерстяная ткани, льняные нити (ручная работа). Работа европейского мастера, первая четверть XVIII века Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

Голландский костюм Петра — бострог, широкие штаны и островерхая шляпа; стеганая шелковая телогрейка и шелковые кюлоты с нежным цветочным узором и рядом мелких пуговиц с внешней стороны штанин; камзол и зимний шлафор на вате из зеленого узорчатого французского жаккардового шелка на подбое из желтого китайского шелка. И все это — просто воплощенная мечта Николя Гескьера и Дриса Ван Нотена, да и вообще могло бы легко попасть в любую кутюрную коллекцию на недавней Парижской неделе моды, и даже без особенной редактуры, учитывая настоящую рококо-манию, царившую весь этот сезон в парижских музеях с декоративным искусством.

Совсем недалеко от «Екатерины I», через галерею, в небольшом зале показывают вещи другой русской государыни, вернее, вполне конкретную их часть — на выставке «Веера императрицы Марии Федоровны». Коллекция вееров самого разного типа представлена впечатляющая, а посредине зала выставлены два платья из гардероба Марии Федоровны, оба парижские, 1890-х годов,— одно фирмы Morin-Blossier, а другое — самого Чарльза Фредерика Уорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Веер-бризе «Ландыши»: вишнёвое дерево, перламутр шёлк, резьба, роспись. Австрия, конец 1860-х Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной, с золотым вензелем «МФ» под императорской короной и изображением бабочек Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной, с портретом императрицы Марии Федоровны над российским гербом на фоне моря и кораблей Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной с изображением хризантем и бабочек. Франция, 1890-е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной «Поваренок и утенок» Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной с изображением хризантем и бабочек. Франция, 1890-е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной с изображением анютиных глазок: Перламутр, гренадин, газ, гуашь; гравировка, роспись. Франция, 1890-е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Следующая фотография 1 / 7 Веер-бризе «Ландыши»: вишнёвое дерево, перламутр шёлк, резьба, роспись. Австрия, конец 1860-х Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной, с золотым вензелем «МФ» под императорской короной и изображением бабочек Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной, с портретом императрицы Марии Федоровны над российским гербом на фоне моря и кораблей Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной с изображением хризантем и бабочек. Франция, 1890-е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной «Поваренок и утенок» Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной с изображением хризантем и бабочек. Франция, 1890-е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Веер складной с изображением анютиных глазок: Перламутр, гренадин, газ, гуашь; гравировка, роспись. Франция, 1890-е Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

И вот тут возникает примечательный фэшн-эффект: петровские шлафор, телогрейка, широченные голландские штаны и конусообразная шляпа, да даже его домашний колпак — выглядят с точки зрения сегодняшней моды куда актуальней, чем корсеты и турнюры Марии Федоровны. И разве что в нынешнюю рекордную европейскую жару ее веера могут составить им конкуренцию. Но и веера, и платье Уорта, и тем более штаны с халатом Петра и камзол Екатерины — все эти старые и хрупкие вещи в следующий раз нам могут показать нескоро, помните об этом.

«Екатерина I», до 27 сентября

«Веера императрицы Марии Федоровны», до 4 октября