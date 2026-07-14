LVMH и Institut Francais de la Mode запустят кафедру науки и моды

Исследовательская труктура сосредоточится на трех направлениях: «Творчество и когнитивистика» изучит психологические и перцептивные механизмы, лежащие в основе интуиции и мастерства, «Компьютерные модели творчества» — роль искусственного интеллекта и генеративных инструментов в современных креативных практиках, а «Социальные науки и антропология творчества» — культуру и общество, в котором рождаются таланты и происходит эстетическое развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LVMH Фото: LVMH

В рамках программы студенты IFM будут проходить курсы, воркшопы и программы сопровождения. Среди них — специализированный курс для 80–90 студентов магистратуры по менеджменту, камерная программа для 2–6 студентов дизайнерских специальностей и другие направления. Президент IFM Сидни Толедано отметил, что изучение роли науки, новых технологий и искусственного интеллекта поможет подготовить будущее креативных индустрий, сохранив то, что делает их уникальными.

Кафедра дополнит уже существующие направления IFM, посвященные устойчивому развитию, ремесленным практикам и инновационным разработкам.