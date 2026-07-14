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Вышел трейлер «Диггера» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с постаревшим Томом Крузом

Черная комедия рассказывает о миллиардере Диггере Роквелле — самом влиятельном человеке на планете, чья компания спровоцировала масштабную экологическую катастрофу с угрозой ядерного конфликта. Теперь герою предстоит убедить всех, что именно он способен спасти человечество от бедствия, которое сам же и вызвал. В ролях также снялись Джон Гудман (он играет президента США), Сандра Хюллер, Джесси Племонс, Риз Ахмед, Эмма Д'Арси и другие.

Кадр из фильма «Диггер» (2026)

Кадр из фильма «Диггер» (2026)

Фото: Legendary Entertainment

Кадр из фильма «Диггер» (2026)

Фото: Legendary Entertainment

Сценарий Иньярриту писал вместе с Николасом Джакобоне, Александром Динеларисом и Сабиной Берман, впервые главному актеру показали скрипт 7 лет назад. Для Иньярриту это первая англоязычная картина со времен «Выжившего», а для Круза, по его собственным словам, — один из самых серьезных профессиональных вызовов в карьере: актер признался, что уже больше двадцати лет восхищается творчеством режиссера, начиная с дебютной «Суки-любви». Актер «Миссии невыполнимой» в этой роли практически неузнаваем: большой живот, редеющие седые волосы и выраженный южный акцент.

Премьера в мировом прокате состоится 2 октября.

Фотогалерея

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В детстве Том Круз испытывал сильные комплексы из-за невысокого роста и наследственной дислексии — неспособности обучиться чтению. Несмотря на это, уже в школьные годы он впервые вышел на большую сцену, приняв участие в мюзикле «Парни и куколки»

В детстве Том Круз испытывал сильные комплексы из-за невысокого роста и наследственной дислексии — неспособности обучиться чтению. Несмотря на это, уже в школьные годы он впервые вышел на большую сцену, приняв участие в мюзикле «Парни и куколки»

Фото: Из личного архива Тома Круза

В 1981 году Том Круз дебютировал в качестве киноактера в фильмах «Бесконечная любовь» и «Отбой» (на фото). Обе картины не принесли ему ожидаемого успеха. В этот момент актер всерьез задумался над тем, чтобы уйти из кино

В 1981 году Том Круз дебютировал в качестве киноактера в фильмах «Бесконечная любовь» и «Отбой» (на фото). Обе картины не принесли ему ожидаемого успеха. В этот момент актер всерьез задумался над тем, чтобы уйти из кино

Фото: 20th Century Fox

Для участия в фильме «Рискованный бизнес» (1983), который и принес актеру известность, продюсеры попросили Тома Круза похудеть на 5 кг, а затем заставили питаться исключительно калорийной пищей. Так они пытались сделать его похожим на «свеженького и круглолицего подростка»

Для участия в фильме «Рискованный бизнес» (1983), который и принес актеру известность, продюсеры попросили Тома Круза похудеть на 5 кг, а затем заставили питаться исключительно калорийной пищей. Так они пытались сделать его похожим на «свеженького и круглолицего подростка»

Фото: The Geffen Film Company

В фильме «Человек дождя» (1988) герой Тома Круза постоянно находится рядом с братом, страдающим аутизмом. Для подготовки к этой роли актер несколько недель работал санитаром в больнице для людей с подобным заболеванием

В фильме «Человек дождя» (1988) герой Тома Круза постоянно находится рядом с братом, страдающим аутизмом. Для подготовки к этой роли актер несколько недель работал санитаром в больнице для людей с подобным заболеванием

Фото: Guber-Peters Company

Том Круз известен своим неприязненным отношением к психиатрии: он неоднократно озвучивал мысль, что «психиатрия должна быть поставлена вне закона». В интервью Entertainment Weekly он назвал психологию «нацистской наукой» &lt;br> На фото: кадр из фильма «Рожденный четвертого июля»(1993)

Том Круз известен своим неприязненным отношением к психиатрии: он неоднократно озвучивал мысль, что «психиатрия должна быть поставлена вне закона». В интервью Entertainment Weekly он назвал психологию «нацистской наукой»
На фото: кадр из фильма «Рожденный четвертого июля»(1993)

Фото: UNIVERSAL STUDIOS

Официально Том Круз был женат трижды: на Мими Роджерс, Николь Кидман (на фото) и Кэти Холмс

Официально Том Круз был женат трижды: на Мими Роджерс, Николь Кидман (на фото) и Кэти Холмс

Фото: Roncen Patrick / KIPA / Sygma / Getty Images

На съемках фильма «Ванильное небо» у актера завязался роман с Пенелопой Крус. Однако через три года их гражданский союз распался

На съемках фильма «Ванильное небо» у актера завязался роман с Пенелопой Крус. Однако через три года их гражданский союз распался

Фото: Toshiyuki Aizawa / Reuters

В детстве у Тома Круза были кривые, неправильно растущие зубы, над которыми ортодонтам пришлось долго работать для создания ровной и белоснежной улыбки

В детстве у Тома Круза были кривые, неправильно растущие зубы, над которыми ортодонтам пришлось долго работать для создания ровной и белоснежной улыбки

Фото: Reuters / FSP / HB

Том Круз является активным последователем Сайентологической церкви, а также увлекается духовными практиками. Именно это увлечение побудило его сыграть роль Нейтона Альгрена в фильме «Последний самурай»

Том Круз является активным последователем Сайентологической церкви, а также увлекается духовными практиками. Именно это увлечение побудило его сыграть роль Нейтона Альгрена в фильме «Последний самурай»

Фото: Reuters / Paul Hanna

«Церемонии награждения, награды — это просто великолепно. Не скажу, что у меня их было достаточно. Мне бы хотелось еще» &lt;br> Победа в самой престижной кинопремии «Оскар» трижды ускользала от актера. Тома Круза номинировали за роли в фильмах «Рожденный четвертого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия»

«Церемонии награждения, награды — это просто великолепно. Не скажу, что у меня их было достаточно. Мне бы хотелось еще»
Победа в самой престижной кинопремии «Оскар» трижды ускользала от актера. Тома Круза номинировали за роли в фильмах «Рожденный четвертого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия»

Фото: Keith Bedford / Reuters

«Я люблю детей. Я даже сам однажды был ребенком…»&lt;br> Том Круз отец троих детей, двое из которых являются приемными

«Я люблю детей. Я даже сам однажды был ребенком…»
Том Круз отец троих детей, двое из которых являются приемными

Фото: Andrew Medichini / AP / Andrew Medichini

Том Круз является фанатом авто- и мотоспорта. В личном владении актера есть гоночный мотоцикл Vyrus 985C3 4V ручной сборки, стоимость которого превышает $100 тыс.

Том Круз является фанатом авто- и мотоспорта. В личном владении актера есть гоночный мотоцикл Vyrus 985C3 4V ручной сборки, стоимость которого превышает $100 тыс.

Фото: Mike Segar / Reuters / Mike Segar

В 2008 году актер сыграл главную роль в историческом триллере «Операция &quot;Валькирия&quot;»

В 2008 году актер сыграл главную роль в историческом триллере «Операция "Валькирия"»

Фото: Achte Babelsberg Film

В 2018 году вышла очередная часть кинофильма «Миссия невыполнима: Последствия», в которой актер сыграл главную роль &lt;br>На специальном показе фильма «Мумия» (2017)

В 2018 году вышла очередная часть кинофильма «Миссия невыполнима: Последствия», в которой актер сыграл главную роль
На специальном показе фильма «Мумия» (2017)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP / Evan Agostini

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Том Круз во время визита актера в Киев, 2019 год

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Том Круз во время визита актера в Киев, 2019 год

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Том Круз известен тем, что самостоятельно выполняет большую часть трюков в своих фильмах. Для серии «Миссия невыполнима» он самостоятельно летал, держась сбоку за люк самолета, занимался альпинизмом снаружи небоскреба, а также прыгал с парашютом с высоты 7,5 км&lt;br> На съемках седьмой части «Миссия невыполнима»

Том Круз известен тем, что самостоятельно выполняет большую часть трюков в своих фильмах. Для серии «Миссия невыполнима» он самостоятельно летал, держась сбоку за люк самолета, занимался альпинизмом снаружи небоскреба, а также прыгал с парашютом с высоты 7,5 км
На съемках седьмой части «Миссия невыполнима»

Фото: Riccardo Antimiani / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2022 году в прокат вышел фильм «Топ Ган: Мэверик», собравший в прокате свыше $1 млрд. Картина показала лучший старт в карьере Тома Круза и получила восторженные отзывы прессы и зрителей. Первая часть вышла в 1986 году, и в ней также сыграл Том Круз &lt;br> На пресс-конференции по продвижению «Топ Ган: Мэверик»

В 2022 году в прокат вышел фильм «Топ Ган: Мэверик», собравший в прокате свыше $1 млрд. Картина показала лучший старт в карьере Тома Круза и получила восторженные отзывы прессы и зрителей. Первая часть вышла в 1986 году, и в ней также сыграл Том Круз
На пресс-конференции по продвижению «Топ Ган: Мэверик»

Фото: Ahn Young-joon / AP

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В детстве Том Круз испытывал сильные комплексы из-за невысокого роста и наследственной дислексии — неспособности обучиться чтению. Несмотря на это, уже в школьные годы он впервые вышел на большую сцену, приняв участие в мюзикле «Парни и куколки»

Фото: Из личного архива Тома Круза

В 1981 году Том Круз дебютировал в качестве киноактера в фильмах «Бесконечная любовь» и «Отбой» (на фото). Обе картины не принесли ему ожидаемого успеха. В этот момент актер всерьез задумался над тем, чтобы уйти из кино

Фото: 20th Century Fox

Для участия в фильме «Рискованный бизнес» (1983), который и принес актеру известность, продюсеры попросили Тома Круза похудеть на 5 кг, а затем заставили питаться исключительно калорийной пищей. Так они пытались сделать его похожим на «свеженького и круглолицего подростка»

Фото: The Geffen Film Company

В фильме «Человек дождя» (1988) герой Тома Круза постоянно находится рядом с братом, страдающим аутизмом. Для подготовки к этой роли актер несколько недель работал санитаром в больнице для людей с подобным заболеванием

Фото: Guber-Peters Company

Том Круз известен своим неприязненным отношением к психиатрии: он неоднократно озвучивал мысль, что «психиатрия должна быть поставлена вне закона». В интервью Entertainment Weekly он назвал психологию «нацистской наукой»
На фото: кадр из фильма «Рожденный четвертого июля»(1993)

Фото: UNIVERSAL STUDIOS

Официально Том Круз был женат трижды: на Мими Роджерс, Николь Кидман (на фото) и Кэти Холмс

Фото: Roncen Patrick / KIPA / Sygma / Getty Images

На съемках фильма «Ванильное небо» у актера завязался роман с Пенелопой Крус. Однако через три года их гражданский союз распался

Фото: Toshiyuki Aizawa / Reuters

В детстве у Тома Круза были кривые, неправильно растущие зубы, над которыми ортодонтам пришлось долго работать для создания ровной и белоснежной улыбки

Фото: Reuters / FSP / HB

Том Круз является активным последователем Сайентологической церкви, а также увлекается духовными практиками. Именно это увлечение побудило его сыграть роль Нейтона Альгрена в фильме «Последний самурай»

Фото: Reuters / Paul Hanna

«Церемонии награждения, награды — это просто великолепно. Не скажу, что у меня их было достаточно. Мне бы хотелось еще»
Победа в самой престижной кинопремии «Оскар» трижды ускользала от актера. Тома Круза номинировали за роли в фильмах «Рожденный четвертого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия»

Фото: Keith Bedford / Reuters

«Я люблю детей. Я даже сам однажды был ребенком…»
Том Круз отец троих детей, двое из которых являются приемными

Фото: Andrew Medichini / AP / Andrew Medichini

Том Круз является фанатом авто- и мотоспорта. В личном владении актера есть гоночный мотоцикл Vyrus 985C3 4V ручной сборки, стоимость которого превышает $100 тыс.

Фото: Mike Segar / Reuters / Mike Segar

В 2008 году актер сыграл главную роль в историческом триллере «Операция "Валькирия"»

Фото: Achte Babelsberg Film

В 2018 году вышла очередная часть кинофильма «Миссия невыполнима: Последствия», в которой актер сыграл главную роль
На специальном показе фильма «Мумия» (2017)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP / Evan Agostini

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Том Круз во время визита актера в Киев, 2019 год

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Том Круз известен тем, что самостоятельно выполняет большую часть трюков в своих фильмах. Для серии «Миссия невыполнима» он самостоятельно летал, держась сбоку за люк самолета, занимался альпинизмом снаружи небоскреба, а также прыгал с парашютом с высоты 7,5 км
На съемках седьмой части «Миссия невыполнима»

Фото: Riccardo Antimiani / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2022 году в прокат вышел фильм «Топ Ган: Мэверик», собравший в прокате свыше $1 млрд. Картина показала лучший старт в карьере Тома Круза и получила восторженные отзывы прессы и зрителей. Первая часть вышла в 1986 году, и в ней также сыграл Том Круз
На пресс-конференции по продвижению «Топ Ган: Мэверик»

Фото: Ahn Young-joon / AP

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