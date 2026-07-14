Вышел трейлер «Диггера» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с постаревшим Томом Крузом

Черная комедия рассказывает о миллиардере Диггере Роквелле — самом влиятельном человеке на планете, чья компания спровоцировала масштабную экологическую катастрофу с угрозой ядерного конфликта. Теперь герою предстоит убедить всех, что именно он способен спасти человечество от бедствия, которое сам же и вызвал. В ролях также снялись Джон Гудман (он играет президента США), Сандра Хюллер, Джесси Племонс, Риз Ахмед, Эмма Д'Арси и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Диггер» (2026)

Фото: Legendary Entertainment Кадр из фильма «Диггер» (2026)

Фото: Legendary Entertainment

Сценарий Иньярриту писал вместе с Николасом Джакобоне, Александром Динеларисом и Сабиной Берман, впервые главному актеру показали скрипт 7 лет назад. Для Иньярриту это первая англоязычная картина со времен «Выжившего», а для Круза, по его собственным словам, — один из самых серьезных профессиональных вызовов в карьере: актер признался, что уже больше двадцати лет восхищается творчеством режиссера, начиная с дебютной «Суки-любви». Актер «Миссии невыполнимой» в этой роли практически неузнаваем: большой живот, редеющие седые волосы и выраженный южный акцент.

Премьера в мировом прокате состоится 2 октября.