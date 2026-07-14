В Амстердаме среди мусора нашли картину, которую похитили нацисты

Найденный диптих изображает интерьер церкви Ньиве Керк в Амстердаме. Эксперты полагают, что его авторство принадлежит нидерландскому художнику Хендрика ван дер Бурга. Картина хранилась в коллекции известного арт-дилера Жака Гудстиккера, одного из крупнейших торговцев произведениями искусства в довоенных Нидерландах: после немецкой оккупации в 1940 году он бежал из страны и погиб в пути, а оставшуюся коллекцию из более чем тысячи работ впоследствии разграбили нацисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @arthurbrand Фото: @arthurbrand

Находку случайно обнаружил житель Амстердама Роберт ван дер Хук. Сообщают, что он ехал на работу вдоль канала и заметил картину среди груды вещей, приготовленных на вывоз городскими службами. Как рассказал изданию De Telegraaf арт-детектив Артур Бранд, теперь картину вернут законным наследникам Гудстиккера.

Это уже вторая находка Бранда за последний месяц: до этого он обнаружил другую картину из той же коллекции - она десятилетиями хранилась у потомков одного из генералов СС.