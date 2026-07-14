В бельгийском музее показывают инсталляцию Йозефа Бойса с продуктами из ГДР

Музей S.M.A.K. в Генте открыл выставку с работой Wirtschaftswerte («Экономические ценности»), которую Бойс создал в 1980 году. Это металлические стеллажи с товарами из Восточной Германии: сахар, мед, чай, мука, шоколад, печенье, пиво, бинты и тому подобное. Так художник интерпретировал мысль о ценности вещей в послевоенном мире. Проблема в том, что почти сразу после того, как работа попала в коллекцию музея, скоропортящиеся части инсталляции начали разрушаться: продукты поражали насекомые, бумажные упаковки рвались, металлические банки ржавели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dirk Pauwels / S.M.A.K. Фото: Dirk Pauwels / S.M.A.K.

Реконструкция инсталляции заняла десятилетия и продолжается до сих пор. Реставраторам музея приходилось заменять содержимое некоторых пакетов на дерево, опилки и полистироловые шарики. Сам Бойс не возражал против такой замены, но настаивал, что материалы должны в точности повторять внешний вид и фактуру оригинала. Сохранился даже блок штукатурки, чьи обломанные края художник когда-то залатал маслом. А из примерно 510 подписанных Бойсом упаковок сохранились лишь 462. Остальные шкафы пришлось закрыть металлической сеткой.

Сам Бойс относился к разложению как к части замысла. По его словам, его скульптуры никогда не были завершенными: в них продолжаются «химические реакции, брожение, изменение цвета, распад, высыхание. Все находится в процессе изменений». Выставка «Wirtschaftswerte: история реставрации» проходит в S.M.A.K. до 13 сентября.