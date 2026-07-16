Бизнес на гранях

Вторая половина лета спокойной не будет. По крайней мере, для представителей ювелирной отрасли — в части продажи лабораторных ювелирных камней, считает эксперт Weekend Анна Минакова. И объясняет почему.

Текст: Анна Минакова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаборант, контролирующий процесс выращивания алмазных «затравок»

Фото: Sam PANTHAKY / AFP Лаборант, контролирующий процесс выращивания алмазных «затравок»

Фото: Sam PANTHAKY / AFP

У нас

В последних числах мая правительство России приняло постановление, инициированное Минфином, которое с 1 сентября вводит совершенно новые правила маркировки лабораторно выращенных алмазов. И надо признать, в правах эти камни серьезно урезали.

Во-первых, бриллиантами их теперь называть нельзя. Только «ограненными синтетическими алмазами». Во-вторых, запрещено использовать привычную для всего ювелирного мира систему оценки 4С — color, clarity, carat weight и cut, то есть цвет, чистота, вес в каратах и качество огранки. А на ней уже почти 70 лет строится весь мировой алмазный рынок. В-третьих, вес теперь вообще нельзя указывать в каратах — только в граммах. На бирке обязательно должно присутствовать слово «синтетический», а целый ряд привычных характеристик использовать не позволено. Под запрет попали не только очевидные слова вроде «природный» или «натуральный», но даже «минерал» и «экологичный». Эти же требования распространяются помимо бирок на информацию на сайтах, рекламу, каталоги и сертификаты.

В целом логика, казалось бы, понятна. Покупателя хотят избавить от путаницы между природными и лабораторно выращенными камнями, оградить его от угрозы быть введенным в заблуждение нечестным продавцом, который пытается продать по более высоким ценам более дешевый товар. И Россия здесь совсем не одинока.

У них

Последние несколько лет вопросом, как «природу» и «лабы» правильно разделить, задается практически весь мир. Причем приходят к совершенно разным ответам.

Самый показательный пример — Геммологический институт Америки (GIA). Он уже несколько раз менял свою позицию. После корректировки правил Федеральной торговой комиссии США (FTC) в 2018 году GIA постепенно ушел от термина synthetic в пользу laboratory-grown. И какое-то время лабораторно выращенные алмазы сертифицировались лабораторией GIA практически по тем же принципам, что и природные. В 2025 году институт вновь изменил подход и отказался от привычной системы 4С, заменив ее двумя категориями — Premium и Standard. Дескать, так будет очевидна разница между более редкими природными камнями с высокими характеристиками и совсем не такими редкими лабораторными.

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Но есть и противоположная точка зрения. Лаборатория Международного геммологического института (IGI) продолжает описывать лабораторно выращенные алмазы по всем четырем характеристикам (4С) — тем же, что и природные. И здесь интересно не столько само решение, сколько то, как оно принимается. GIA сегодня сертифицирует лишь небольшую долю лабораторно выращенных алмазов — по оценкам рынка, менее 5%. Основной объем этого рынка давно обслуживает IGI, который, наоборот, продолжает использовать полную систему 4С. Поэтому эти две полярные позиции прежде всего отражают интересы их основной клиентуры. GIA исторически остается главным авторитетом на рынке природных бриллиантов, поэтому ему выгодно максимально развести два продукта. IGI, напротив, является одним из крупнейших игроков именно в сегменте лабораторно выращенных камней, поэтому для него логично сохранять привычную систему оценки. И, как это часто бывает, истина, скорее всего, находится где-то посередине.

У всех

И GIA, и теперь Минфин пытаются объяснить, что один и тот же цвет становится принципиально разным только от того, что меняется происхождение камня. Ведь в природе высокие характеристики цвета не встречаются так часто, как в выращенных камнях.

Но дело в том, что цвет сам по себе не меняется. Это все равно что убеждать покупателя, будто бежевый цвет кашемира и бежевый цвет полиэстера — это два разных бежевых. Объяснять нужно не цвет. Объяснять нужно разницу между кашемиром и полиэстером.

До граммов вместо каратов в известных кейсах из мировой практики еще никто не доходил. Тут мы впереди планеты всей. Правда, с каратами как некой привилегией веса исключительно природных алмазов тоже довольно загадочная история. Почему покупатель должен воспринимать граммы как показатель чего-то не столь драгоценного? Мы ведь измеряем золото в граммах, и никому не приходит в голову считать, что оно от этого становится менее ценным. Логичнее тогда уж было вводить килограммы.

То, что теперь лабораторно выращенные алмазы в России должны называться синтетическими, вызывает не меньше вопросов. И не только потому, что существует международный стандарт ISO, который как раз пришел к противоположному выводу: наиболее корректным и понятным для потребителя считается термин laboratory-grown diamond. Именно его сегодня использует большая часть мировой индустрии.

Ровно к тому же несколько лет назад пришла и Федеральная торговая комиссия США (FTC). Она отказалась от термина synthetic в пользу laboratory-grown, посчитав, что такая формулировка объясняет происхождение камня точнее и в меньшей степени вводит потребителя в заблуждение.

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Для российского покупателя слово «синтетический» вообще имеет особую историю. В Советском Союзе производство синтетических камней, как многие помнят, было очень развито. Но проблема в том, что, например, под названием «синтетический александрит» десятилетиями сосуществовали сразу два совершенно разных материала. В одном случае это действительно был выращенный александрит — синтетический хризоберилл с выраженной сменой цвета. В другом — гораздо более распространенный синтетический корунд с эффектом смены цвета, который александритом вообще не является. То есть само слово «синтетический» у нескольких поколений покупателей уже ассоциируется с путаницей в названиях. И не будет ли «синтетический алмаз» звучать так, будто это вообще не алмаз, а какой-нибудь муассанит? Это ведь уже серьезная дискриминация, поскольку лабораторные камни по физическим и химическим свойствам идентичны добытым на месторождениях.

Большая проблема не только в терминологии, но и в сроках вступления постановления в силу. Новые требования с 1 сентября распространяются на бирки, сайты, каталоги, рекламу, сертификаты — вообще на всю информацию, которую получает покупатель.

Очевидно, что многие компании уже подготовили и отпечатали каталоги к новому сезону. Или рекламные брошюры. Или, если учитывать цикл работы модных изданий, уже согласовали и сдали в печать макеты с фотографиями изделий для сентябрьских номеров. Все это теперь тоже придется переделывать?

На переправе

После встречи Минфина с представителями отрасли в середине июня было принято решение о переходном периоде. Это, безусловно, хорошая новость. Продукцию, введенную в оборот до 1 сентября, разрешат продавать со старой маркировкой. Для бизнеса это, конечно, послабление. Теперь остается дождаться официальных разъяснений: сколько именно продлится переходный период и когда старые обозначения окончательно окажутся под запретом.

Но возникает совершенно другая проблема. Просто представьте себе покупателя, который придет в ювелирный магазин 1 сентября. На одной витрине он увидит украшения со старой маркировкой, на другой — уже с новой. Где-то будет написано «лабораторно выращенный бриллиант», где-то — «синтетический алмаз». Где-то вес будет указан в каратах, где-то — в граммах. Один еще останется «редким и экологичным», а другой уже перестанет им быть.

Как это бирочное безумие смогут объяснить клиенту консультанты, которых, к слову, компании тоже должны успеть переобучить?

Подвешен в воздухе и еще один важный для индустрии вопрос. Допустим, к алмазам новые правила применили. Что дальше? Синтетические корунды и изумруды? К этому тоже всем готовиться?