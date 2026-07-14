«Идти» назвали самым многозначным словом русского языка

Глагол «идти» закрепил за собой статус рекордсмена по количеству значений. В одном из авторитетных словарей у него насчитывается 56 смыслов, сообщила «РИА Новости» заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Спектр его употребления крайне широк»,— подчеркнула эксперт. По ее словам, глагол описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов, звуков и света. Помимо этого, «идти» передает течение времени (годы идут), ход событий (дела идут хорошо), идею соответствия (платье идет) и движение к цели.

Ольховская отметила, что назвать точное число значений сложно: в разных изданиях применяются неодинаковые подходы к классификации оттенков. Так, Большой универсальный словарь под редакцией Валерия Морковкина фиксирует 56 значений, Большой академический словарь — 27 номерных значений и 36 оттенков, а Большой толковый словарь Сергея Кузнецова — 30 значений и 11 оттенков.