Студентам в США заплатят до $15 тыс. за достижения в Dark Souls и Minecraft

Частный Университет Кремниевой долины, расположенный в Сан-Хосе, запустил стипендию Max Achievement, которая позволяет абитуриентам получать деньги за редкие внутриигровые трофеи. Максимальная выплата достигает $5 тыс. за триместр, или $15 тыс. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / Reuters Фото: Lucas Jackson / Reuters

Программа охватывает десятки тайтлов — от Minecraft и World of Warcraft до Elden Ring, Hollow Knight и Factorio. Достижения разделены на два уровня. За самые сложные, вроде получения всех 115 наград в Minecraft, звания Dead God в The Binding of Isaac или запуска ракеты в Factorio менее чем за восемь часов, вуз готов платить по $5 тыс. каждые три месяца. Менее редкие успехи оцениваются вдвое ниже.

Однако одних игровых заслуг недостаточно. Кандидаты обязаны подтвердить свой профиль скриншотами или видеозаписью, написать эссе о том, как виртуальные испытания развили системное мышление и настойчивость, а во время учебы поддерживать средний балл не ниже 3,0. В университете подчеркивают: «Мастерство — это мастерство, независимо от того, выражается ли оно через код, искусство, дизайн или виртуальные миры».

Университет специализируется на диджитал-медиа и гейм-дизайне. В отличие от большинства американских стипендий, ориентированных на киберспортивные команды, эта программа поощряет личные достижения и навыки, которые пригодятся в разработке и креативных индустриях.