Британский музей запустил арт-маршрут для фанатов BTS

Британский музей в Лондоне присоединился к продвижению мирового тура BTS, открыв специальную экскурсию по галерее Корейского фонда. Маршрут из пяти экспонатов будет доступен для посещения с 6 по 23 июля в рамках общегородского проекта BTS The City Arirang.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caitlin Ochs / Reuters Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В подборку вошли реконструкция комнаты ученого XIX века, традиционный «лунный» сосуд из белого фарфора, собрание сокровищ королевства Силла, а также золотые серьги I века и две черепицы. Выбор предметов напрямую связан с тематикой последнего альбома группы — «Arirang», вдохновленного одноименной народной песней. Как пояснили в музее, маршрут создан в честь «впечатляющей выставки „Корея"», которая откроется здесь же 1 октября и представит две тысячи лет творческой истории полуострова.

Параллельно с этим Музей современного искусства Сан-Франциско готовит выставку работ из личной коллекции участника BTS RM. Проект RM x SFMOMA стартует в октябре и объединит произведения корейских художников с работами Марка Ротко, Анри Матисса, Джорджии О’Кифф и Пауля Клее.

Основанный в 1753 году, Британский музей остается одним из самых посещаемых в мире. Его корейская галерея ранее не была задействована в коллаборациях с K-pop-индустрией, что делает нынешнее партнерство первым опытом такого рода.

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