Между Ленинградским и Москвой

Под новое культурное пространство приспособили историческую постройку архитектора Константина Тона — некогда часть инфраструктуры Николаевской железной дороги. Здесь еще с зимы идут выставки, устраивают разнообразные перформансы и сценические эксперименты. Но официальный запуск пространства состоялся только сейчас, в разгар лета. Weekend оценил кладку и акустику бывшей паровозной мастерской, где теперь всем движет и вовсю движется современное искусство.

Текст: Ванда Баранова, Анна Черникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочное пространство «Тон-центр» на Комсомольской площади.

Фото: Агентство «Москва» Выставочное пространство «Тон-центр» на Комсомольской площади.

Фото: Агентство «Москва»

Здание под высоким куполом расположено в паре минут от Комсомольской площади в Москве, также известной в народе как площадь трех вокзалов. Чтобы попасть в него, надо пройти между двумя из них — Ленинградским и Ярославским. Указателей на вертикальных и горизонтальных поверхностях полно. Да и купол ни с чем не спутаешь.

Самому зданию этим летом ровно 180 лет. Именно в июле 1846-го был подписан подряд на его возведение. Архитектором выступил уже известный на тот момент и в Петербурге, и в Москве, и в других регионах России Константин Тон. Проектов у него там много, но, пожалуй, самый знаковый в столице — храм Христа Спасителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Идеолог и девелопер проекта «Тон-центра» Ирина Дзюба во время пресс-конференции на открытии «Тон-центра» Фото: Агентство «Москва» Директор «Тон центра» Нисо Якшимурадова во время пресс-конференции на открытии «Тон-центра» Фото: Агентство «Москва» Креативный директор «Тон-центра» Сергей Мешалкин во время пресс-конференции на открытии «Тон-центра» Фото: Агентство «Москва» Программный директор первого сезона «Тон-центра» Екатерина Бочавар во время пресс-конференции на открытии «Тон-центра» Фото: Агентство «Москва» Следующая фотография 1 / 4 Идеолог и девелопер проекта «Тон-центра» Ирина Дзюба во время пресс-конференции на открытии «Тон-центра» Фото: Агентство «Москва» Директор «Тон центра» Нисо Якшимурадова во время пресс-конференции на открытии «Тон-центра» Фото: Агентство «Москва» Креативный директор «Тон-центра» Сергей Мешалкин во время пресс-конференции на открытии «Тон-центра» Фото: Агентство «Москва» Программный директор первого сезона «Тон-центра» Екатерина Бочавар во время пресс-конференции на открытии «Тон-центра» Фото: Агентство «Москва»

Строительство длилось пять лет. Основное пространство депо круглое, по периметру идут 22 арки. Две используются для въезда и выезда, еще 20 — для хранения паровозов. Чтобы направить паровозы в отстойник, после въезда в депо их разворачивали на поворотном круге в центре здания под куполом.

Типовые тоновские проекты таких построек, которых было вдоль открывшейся в 1851-м Николаевской дороги между Петербургом и Москвой всего девять, предполагали также наличие в них мастерских — как минимум под двумя арками. Но в Москве ремонтников разместили отдельно.

Николаевская железная дорога — третья в России магистраль общественного назначения. Первую запустили 14 годами раньше из Петербурга в Царское Село (сейчас — город Пушкин), второй считается заработавшая в 1845-м Варшавско-Венская. А промышленные — на ручной тяге и на лошадиной — появлялись на сибирских заводах и на Алтае с середины XVIII века.

К открытию «Тон-Центр» во главе с его идеологом Ириной Дзюбой, директором Ниссо Яхшимурадовой, арт-директором Сергеем Мешалкиным и куратором Катей Бочавар собрал выставку «Временные конструкции» с сайт-специфичной инсталляцией Лены Соловьевой, железнодорожными артефактами коллекционера Евгения Петрова и кинетическими скульптурами Дмитрия Запылихина, движение которых отсылает к устройству паровозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 18 Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Агентство «Москва» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Экспозиция выставки «Временные конструкции» в «Тон-центре» Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

Начать раскрывать посетителям возможности «Тон-Центра» как сценической площадки был призван музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского. Сочинение для трех голосов и 16 перкуссионистов создавалось специально по заказу площадки; художественным руководителем постановки выступила Катя Бочавар.

Часть музыкантов с ударными установками разместилась на круглой подвижной части сцены внутри поворотного круга, когда-то перемещавшего паровозы. За его пределами, лицом к ним, на равном расстоянии друг от друга расположились оперные певицы, обладательницы сопрано Ольга Власова, Алина Зверева и Ольга Росселини. Дальше сели зрители, за спиной которых на возвышении по всему диаметру — еще несколько ударников.

Вверх полетели голоса, смешиваясь с барабанными ритмами и самыми разными шумами,— скрип, лязг и звон словно добрались сюда из прошлого, когда тут царила техника и правил бал пар. Звуки то затихали, то нарастали. Забегали лучи прожекторов. Поворотный круг пришел в движение, постепенно ускоряясь,— так ритмы закрутились в прямом механическом смысле, причем в двух направлениях: центральная часть круга для паровозов перемещала одних музыкантов по часовой стрелке, пока более широкий диаметр двигал других в противоположную сторону. Голоса и звуки закручивались вихрем, взмывали под купол и отскакивали от него и стен, падали на зрителя невероятным потоком, заставляя вибрировать организм в такт. Громкость и скорость вращения нарастали, потом начали постепенно замедляться, пока все не остановилось. На секунду повисла тишина, которую разорвал шквал аплодисментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского Фото: Агентство «Москва» Музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Следующая фотография 1 / 4 Музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского Фото: Агентство «Москва» Музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра» Музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского Фото: Александр Яковлев / предоставлено пресс-службой «Тон-центра»

Перформанс «Земля маршрутов» обещают повторять в течение лета. Также уже объявлена осенняя программа площадки. Она будет включать выставку-оперу Андрея Бартенева, оперу Петра Айду «Москва—Петушки», концерт Владислава Наставшева, премьеру кантаты Теодора Курентзиса, а также спектакль «Сказка об Амуре и Психее» Арсения Мещерякова. Создатели «Тон-Центра» объясняют, что их главная цель — вернуть в это пространство движение и передавать его всему, что тут случается. И похоже, остановка не требуется.