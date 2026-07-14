Между Ленинградским и Москвой
В бывшем Круговом депо открылся «Тон-Центр»
Под новое культурное пространство приспособили историческую постройку архитектора Константина Тона — некогда часть инфраструктуры Николаевской железной дороги. Здесь еще с зимы идут выставки, устраивают разнообразные перформансы и сценические эксперименты. Но официальный запуск пространства состоялся только сейчас, в разгар лета. Weekend оценил кладку и акустику бывшей паровозной мастерской, где теперь всем движет и вовсю движется современное искусство.
Выставочное пространство «Тон-центр» на Комсомольской площади.
Фото: Агентство «Москва»
Здание под высоким куполом расположено в паре минут от Комсомольской площади в Москве, также известной в народе как площадь трех вокзалов. Чтобы попасть в него, надо пройти между двумя из них — Ленинградским и Ярославским. Указателей на вертикальных и горизонтальных поверхностях полно. Да и купол ни с чем не спутаешь.
Самому зданию этим летом ровно 180 лет. Именно в июле 1846-го был подписан подряд на его возведение. Архитектором выступил уже известный на тот момент и в Петербурге, и в Москве, и в других регионах России Константин Тон. Проектов у него там много, но, пожалуй, самый знаковый в столице — храм Христа Спасителя.
Строительство длилось пять лет. Основное пространство депо круглое, по периметру идут 22 арки. Две используются для въезда и выезда, еще 20 — для хранения паровозов. Чтобы направить паровозы в отстойник, после въезда в депо их разворачивали на поворотном круге в центре здания под куполом.
Типовые тоновские проекты таких построек, которых было вдоль открывшейся в 1851-м Николаевской дороги между Петербургом и Москвой всего девять, предполагали также наличие в них мастерских — как минимум под двумя арками. Но в Москве ремонтников разместили отдельно.
Николаевская железная дорога — третья в России магистраль общественного назначения. Первую запустили 14 годами раньше из Петербурга в Царское Село (сейчас — город Пушкин), второй считается заработавшая в 1845-м Варшавско-Венская. А промышленные — на ручной тяге и на лошадиной — появлялись на сибирских заводах и на Алтае с середины XVIII века.
К открытию «Тон-Центр» во главе с его идеологом Ириной Дзюбой, директором Ниссо Яхшимурадовой, арт-директором Сергеем Мешалкиным и куратором Катей Бочавар собрал выставку «Временные конструкции» с сайт-специфичной инсталляцией Лены Соловьевой, железнодорожными артефактами коллекционера Евгения Петрова и кинетическими скульптурами Дмитрия Запылихина, движение которых отсылает к устройству паровозов.
Начать раскрывать посетителям возможности «Тон-Центра» как сценической площадки был призван музыкальный перформанс «Земля маршрутов» композитора, импровизатора и автора музыкальных инсталляций Владимира Горлинского. Сочинение для трех голосов и 16 перкуссионистов создавалось специально по заказу площадки; художественным руководителем постановки выступила Катя Бочавар.
Часть музыкантов с ударными установками разместилась на круглой подвижной части сцены внутри поворотного круга, когда-то перемещавшего паровозы. За его пределами, лицом к ним, на равном расстоянии друг от друга расположились оперные певицы, обладательницы сопрано Ольга Власова, Алина Зверева и Ольга Росселини. Дальше сели зрители, за спиной которых на возвышении по всему диаметру — еще несколько ударников.
Вверх полетели голоса, смешиваясь с барабанными ритмами и самыми разными шумами,— скрип, лязг и звон словно добрались сюда из прошлого, когда тут царила техника и правил бал пар. Звуки то затихали, то нарастали. Забегали лучи прожекторов. Поворотный круг пришел в движение, постепенно ускоряясь,— так ритмы закрутились в прямом механическом смысле, причем в двух направлениях: центральная часть круга для паровозов перемещала одних музыкантов по часовой стрелке, пока более широкий диаметр двигал других в противоположную сторону. Голоса и звуки закручивались вихрем, взмывали под купол и отскакивали от него и стен, падали на зрителя невероятным потоком, заставляя вибрировать организм в такт. Громкость и скорость вращения нарастали, потом начали постепенно замедляться, пока все не остановилось. На секунду повисла тишина, которую разорвал шквал аплодисментов.
Перформанс «Земля маршрутов» обещают повторять в течение лета. Также уже объявлена осенняя программа площадки. Она будет включать выставку-оперу Андрея Бартенева, оперу Петра Айду «Москва—Петушки», концерт Владислава Наставшева, премьеру кантаты Теодора Курентзиса, а также спектакль «Сказка об Амуре и Психее» Арсения Мещерякова. Создатели «Тон-Центра» объясняют, что их главная цель — вернуть в это пространство движение и передавать его всему, что тут случается. И похоже, остановка не требуется.