Сказки не читай мне на ночь

Не подкрепленное документом обещание, прочитанная вслух книга проклятий, придумываемая на ходу сказка — все это истории, которые запускают другие истории. Порой жуткие, порой смешные, но всегда поучительные. О них и рассказываем.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Запределье». Режиссер Тарсем Сингх, 2006

Фото: Deep Films, Googly Films, Tree Top Films Inc Кадр из фильма «Запределье». Режиссер Тарсем Сингх, 2006

Фото: Deep Films, Googly Films, Tree Top Films Inc

«Это хит!»

Режиссер Джон Карни

О чем фильм: певец на свадьбах (Пол Радд) случайно знакомится со звездой бойз-бенда (Ник Джонас) и во время совместного музицирования придумывает новую песню. А вскоре слышит ее из каждого утюга. Но вот незадача: ни отчислений, ни славы ждать не стоит, поскольку хит был не куплен, а украден.

Кто снял: Джон Карни, ирландский режиссер, снявший «Однажды» (2007) — про уличного певца и его поклонницу, «Хоть раз в жизни» (2013) — про уличную певицу и музыкального менеджера, «Рок-н-рольщиков» (2015) — про школьника, собравшего рок-группу, «Флора и сын» (2023) — про мать и сына, налаживающих контакт через музыку. Кажется, фильмы про музыкантов — его специализация.

На что похоже: на добрые комедии про так себе обстоятельства и хороших в целом людей.

Кому понравится: соскучившимся по душевным фильмам про истинные ценности.

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«Зловещие мертвецы: Пекло»

Режиссер Себастьян Ваничек

О чем фильм: похоронив мужа, Элис (Сухейла Якуб) приезжает в дом к его родителям, но сталкивается не с поддержкой и теплыми воспоминаниями, а с древней демонической силой и дедайтами — теми самыми зловещими мертвецами.

Кто снял: Себастьян Ваничек, молодой французский хоррормейкер, знакомый ценителям жанра благодаря своему дебюту «Паутина страха» (2023) про пауков-убийц в «муравейнике».

На что похоже: на всякий случай стоит уточнить, что название фильма — не креатив российских прокатчиков. Это и правда новые «Зловещие мертвецы» — и они такие же жестокие и мрачные, как последние два фильма этой франшизы: «Зловещие мертвецы: Черная книга» (2013) и «Восстание зловещих мертвецов» (2023).

Кому понравится: тем, у кого нет страха перед посудомоечными машинами (правда, после просмотра он может у вас появиться).

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«Запределье»

Режиссер Тарсем Сингх

О чем фильм: лежащий в больнице после неудачного трюка каскадер (Ли Пейс) рассказывает маленькой девочке (Катинка Унтару) сказку, которую та в силу своего воображения и представлений о мире (индеец у нее, например, становится индийцем) красочно визуализирует.

Кто снял: Тарсем Сингх, автор триллера «Клетка» (2000), киносказки «Белоснежка: Месть гномов» (2012) и клипа «Losing My Religion» для группы R.E.M. Вышедшее 20 лет назад «Запределье» — его опус магнум, ради которого режиссер вложил миллионы долларов личных средств, объехал полмира в поисках нужных локаций и заручился поддержкой именитых друзей вроде Дэвида Финчера и Спайка Джонза.

На что похоже: любимый режиссер Тарсема Сингха — Сергей Параджанов. Отыскать в «Запределье» следы «Цвета граната» (1968) и «Легенды о Сурамской крепости» (1986) можно невооруженным глазом, но в то же время хочется заверить зрителя — ничего подобного вы не видели и не увидите.

Кому понравится: тем, кто скучает по рассказам сказок на ночь и чувству, что все увиденное в кино было где-то взаправду.