Голландская галерея разлила арахисовое масло в память о покойном художнике

Художественная акция прошла в Музее Бойманса — ван Бёнингена в Роттердаме: пол галереи залили 360 кг арахисового масла в память о нидерландском художнике Виме Т. Шипперсе, умершем в июне этого года в возрасте 83 лет.

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Работа под названием «Pindakaasvloer» («Арахисовый пол») — это часть придуманной Шипперсом еще в 1962 году серии, где полы также покрывали осколками стекла и солью. Впервые сам «Арахисовый пол» показали в 1969 году, а музей выкупил концепцию в 2010-м больше чем за €100 тыс. Сотрудники несколько дней вручную выравнивали шпателями 40 ведер арахисового масла по полу — этого хватило бы примерно на 15 тысяч бутербродов.

Художник заранее оставил подробную инструкцию из 20 пунктов на случай своей смерти: пасту нужно использовать исключительно гладкую, без кусочков и от бренда Calve (по его словам, она удобнее всего размазывается) — компания также предоставила продукцию для проекта. Наносить нужно максимально скучно и монотонно, а в само произведение не следует вкладывать какой-либо серьезный смысл.

В 1997 году в Утрехте инсталляцию «испортили» школьники, засыпав ее шоколадной посыпкой и хлебом, но сам Шипперс результатом остался доволен. А в 2011 году в том же музее посетитель случайно наступил на арахисовый пол и поскользнулся. На входе теперь вывесили предупреждение для людей с аллергией на арахис, а в ресторане музея все лето, до 6 сентября, пока идет выставка, будут подавать бутерброды с арахисовым маслом — по желанию можно добавить сыр или острый соус самбал.