В Венеции после реставрации открыли лабиринт Борхеса

Садовый лабиринт на острове Сан-Джорджо создали в 2011 году, к 25-й годовщине смерти Хорхе Луиса Борхеса, по проекту британского архитектора и дипломата Рэндалла Коута. Тот придумал идею еще в 1979 году, увидев сон о смерти друга-писателя. Свое первое воплощение проект получил в Аргентине, а затем, благодаря вдове Борхеса Марии Кодаме, идею предложили и Венеции — из-за большой симпатии аргентинского писателя к городу. Композиция из более чем 3 тыс. кустов самшита складывается в узнаваемые борхесовские символы — это зеркала, песочные часы, трость, вопросительный знак, тигр и, при общем рассмотрении, имя самого писателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fondazione Giorgio Cini Фото: Fondazione Giorgio Cini

Реставрация охватила весь маршрут длиной около 1,15 км и была приурочена сразу к двум датам — 15-летию лабиринта и 40-летию со дня смерти Борхеса. Также у входа в лабиринт появилась тактильная карта, созданная в сотрудничестве с Итальянским союзом слепых и слабовидящих. Сам Борхес последние годы жизни провел в темноте, полностью потеряв зрение к 55 годам.