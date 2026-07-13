Netflix, Sony Pictures и Paramount хотят купить соцсеть для киноманов Letterboxd

Как сообщает Puck, владельцы Letterboxd провели предварительные переговоры с целым списком потенциальных покупателей: помимо Netflix, Sony и Paramount (вместе с ее финансовым партнером RedBird Capital) интерес к сделке также проявляют инвестфонд TPG и сооснователь Reddit Алексис Оганян. Сделку курирует инвестбанк LionTree — по данным источников, оценка компании может составить около 250 млн долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Letterboxd — независимая соцсеть для любителей кино, основанная в 2011 году новозеландскими веб-дизайнерами Мэттью Бьюкененом и Карлом фон Рандоу. Сегодня у нее больше 30 млн пользователей по всему миру, среди которых также Charli XCX, Мартин Скорсезе и другие звезды.

Возможная покупка Letterboxd крупной студией вызывает очевидные опасения о конфликте интересов — например, будет ли Netflix давать приоритет положительным отзывам о собственных фильмах. С похожей критикой уже сталкивался Rotten Tomatoes, который годами принадлежал NBCUniversal. Похожий случай сейчас у базы данных о фильмах IMDb, принадлежащей компании Amazon.

Пока ни одна из компаний не подтвердила переговоры, а сама Letterboxd ограничилась заявлением, что «любое решение о будущем платформы будет приниматься совместно с основателями».