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Мне бы в Нигер

Фоторепортаж из столицы западноафриканской страны

Нигер — не самое очевидное направление для туризма. Тем не менее путешественники тут есть. Кто-то приезжает за экзотикой, кто-то — чтобы посмотреть на настоящую черную Африку. Блогер и путешественник Тимур Юсупов побывал в столице страны Ниамее и делится своими наблюдениями в фоторепортаже.

Попасть в Нигер рядовому туристу не так уж просто. Визы сюда дают неохотно, да и никаких консульств и визовых центров в России нет. Я приехал в Ниамей по приглашению местной неправительственной организации «Вместе рука об руку: Нигер—Россия», которая работает в стране уже не первый год. Я был в числе тех, кто привез в страну выставку фотографа Романа Розанова о России — чтобы показать местным школьникам и туристам многообразие наших лесов, полей и рек и развеять некоторые стереотипы.

Дело в том, что Россией в Ниамее интересуются многие. Для местных талантливых школьников учеба в России — один из немногих реальных шансов заскочить в социальный лифт. НПО для них открыла курсы по изучению русского языка. Кроме того, специалисты центра помогают школьникам подготовить документы для поступления в российские вузы и рассказывают, как можно получить гранты на это обучение.

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Граффити в Ниамее

Граффити в Ниамее

Фото: Тимур Юсупов

Ниамей — город не очень большой. Здесь живет 1,5 млн человек

Ниамей — город не очень большой. Здесь живет 1,5 млн человек

Фото: Тимур Юсупов

Провинциальности картинке добавляет практически полное отсутствие асфальтированных дорог и многоэтажных домов

Провинциальности картинке добавляет практически полное отсутствие асфальтированных дорог и многоэтажных домов

Фото: Тимур Юсупов

Местнык жители чаще заняты в сфере обслуживания: работают мелкими торговцами, прачками, уборщиками

Местнык жители чаще заняты в сфере обслуживания: работают мелкими торговцами, прачками, уборщиками

Фото: Тимур Юсупов

Кто-то перебивается случайными заработками

Кто-то перебивается случайными заработками

Фото: Тимур Юсупов

Торгуют везде и всем

Торгуют везде и всем

Фото: Тимур Юсупов

Фото: Тимур Юсупов

Многие жителя Ниамея просто не работают

Многие жителя Ниамея просто не работают

Фото: Тимур Юсупов

Большинство населения в Нигере — мусульмане. Намаз в столице звучит пять раз в день. Местная особенность — люди молятся прямо на улице. По всему городу есть асфальтированные площадки для молитвы

Большинство населения в Нигере — мусульмане. Намаз в столице звучит пять раз в день. Местная особенность — люди молятся прямо на улице. По всему городу есть асфальтированные площадки для молитвы

Фото: Тимур Юсупов

В Нигере вы вряд ли увидите хоть одну девушку без платка на голове

В Нигере вы вряд ли увидите хоть одну девушку без платка на голове

Фото: Тимур Юсупов

Фото: Тимур Юсупов

Мотороллеры — типичный местный транспорт. Их используют и для перемещения по городу и для перевозки грузов

Мотороллеры — типичный местный транспорт. Их используют и для перемещения по городу и для перевозки грузов

Фото: Тимур Юсупов

Трафик на улицах плохо регулируется и малопредсказуем

Трафик на улицах плохо регулируется и малопредсказуем

Фото: Тимур Юсупов

Тем не менее здесь водят намного лучше, чем в той же Индии или Афганистане

Тем не менее здесь водят намного лучше, чем в той же Индии или Афганистане

Фото: Тимур Юсупов

На некоторых машинах можно встретить знаки с перечеркнутым оружием. Это означает, что пассажиры не вооружены, то есть стрелять по ним не нужно

На некоторых машинах можно встретить знаки с перечеркнутым оружием. Это означает, что пассажиры не вооружены, то есть стрелять по ним не нужно

Фото: Тимур Юсупов

Еще один популярный вид транспорта — верблюды. Их используют для перевозки грузов

Еще один популярный вид транспорта — верблюды. Их используют для перевозки грузов

Фото: Тимур Юсупов

Ниамей стоит на реке Нигер. Это третья река в Африке по длине и площади бассейна после Нила и Конго

Ниамей стоит на реке Нигер. Это третья река в Африке по длине и площади бассейна после Нила и Конго

Фото: Тимур Юсупов

Это третья река в Африке по длине и площади бассейна после Нила и Конго

Это третья река в Африке по длине и площади бассейна после Нила и Конго

Фото: Тимур Юсупов

Жители прилегающего к реке района берут от Нигера все: здесь и купаются, и стирают одежду. В том числе те, кто трудятся прачками

Жители прилегающего к реке района берут от Нигера все: здесь и купаются, и стирают одежду. В том числе те, кто трудятся прачками

Фото: Тимур Юсупов

Вдоль реки Нигер выстроился квартал лачуг, многие жители которого зарабатывают на жизнь выращиванием разнообразных растений. В пустынном климате сложно получить какой-либо урожай, а близость реки позволяет выживать декоративным растениям и цветам

Вдоль реки Нигер выстроился квартал лачуг, многие жители которого зарабатывают на жизнь выращиванием разнообразных растений. В пустынном климате сложно получить какой-либо урожай, а близость реки позволяет выживать декоративным растениям и цветам

Фото: Тимур Юсупов

В пустынном климате сложно получить какой-либо урожай, а близость реки позволяет выживать декоративным растениям и цветам

В пустынном климате сложно получить какой-либо урожай, а близость реки позволяет выживать декоративным растениям и цветам

Фото: Тимур Юсупов

За продуктами местные ходят на рынок. Супермаркетов в привычном нам виде в городе всего два-три, и посещают их преимущественно экспаты

За продуктами местные ходят на рынок. Супермаркетов в привычном нам виде в городе всего два-три, и посещают их преимущественно экспаты

Фото: Тимур Юсупов

На рынке в Ниамее можно купить рыбу, выловленную в реке Нигер

На рынке в Ниамее можно купить рыбу, выловленную в реке Нигер

Фото: Тимур Юсупов

На рынке в Ниамее можно купить рыбу, выловленную в Нигере

На рынке в Ниамее можно купить рыбу, выловленную в Нигере

Фото: Тимур Юсупов

Продают на рынке и птицу, которую при вас (если попросите) освежуют и выпотрошат

Продают на рынке и птицу, которую при вас (если попросите) освежуют и выпотрошат

Фото: Тимур Юсупов

Посуду и многие предметы обихода местные делают из использованных консервных банок и другого вторсырья

Посуду и многие предметы обихода местные делают из использованных консервных банок и другого вторсырья

Фото: Тимур Юсупов

Бензин в Ниамее продают в бутылках из-под алкоголя

Бензин в Ниамее продают в бутылках из-под алкоголя

Фото: Тимур Юсупов

На одной из улиц города обнаружился настольный футбол, в который с азартом играла детвора

На одной из улиц города обнаружился настольный футбол, в который с азартом играла детвора

Фото: Тимур Юсупов

Одно из немногих многоэтажных зданий в городе — гостиница Radisson. Ее открыли несколько лет назад. Отелей подобного уровня в городе больше нет. Местный ресторан считается одним из немногих в Ниамее, где иностранцы могут поесть без риска отравиться

Одно из немногих многоэтажных зданий в городе — гостиница Radisson. Ее открыли несколько лет назад. Отелей подобного уровня в городе больше нет. Местный ресторан считается одним из немногих в Ниамее, где иностранцы могут поесть без риска отравиться

Фото: Тимур Юсупов

Американское посольство — одно из самый ярких зданий Ниамея

Американское посольство — одно из самый ярких зданий Ниамея

Фото: Тимур Юсупов

Одна из главных точек притяжения для туриста в Ниамее — Национальный музей Нигера

Одна из главных точек притяжения для туриста в Ниамее — Национальный музей Нигера

Фото: Тимур Юсупов

Однако воспринимать его как классическую институцию ошибочно. Павильоны в зданиях закрыты, а к просмотру доступна только территория комплекса

Однако воспринимать его как классическую институцию ошибочно. Павильоны в зданиях закрыты, а к просмотру доступна только территория комплекса

Фото: Тимур Юсупов

Здесь можно увидеть животных местной фауны — в музее организовано некое подобие зоопарка

Здесь можно увидеть животных местной фауны — в музее организовано некое подобие зоопарка

Фото: Тимур Юсупов

Это зебу — подвид дикого быка

Это зебу — подвид дикого быка

Фото: Тимур Юсупов

В музее также есть скелеты динозавров, когда-то обитавших в этих местах

В музее также есть скелеты динозавров, когда-то обитавших в этих местах

Фото: Тимур Юсупов

Тут же на рынке ремесленников продаются сувениры

Тут же на рынке ремесленников продаются сувениры

Фото: Тимур Юсупов

Есть и обувь

Есть и обувь

Фото: Тимур Юсупов

Из Нигера везут украшения ручной работы, изделия из кожи, а также обрядовые маски

Из Нигера везут украшения ручной работы, изделия из кожи, а также обрядовые маски

Фото: Тимур Юсупов

Делают товар тут же

Делают товар тут же

Фото: Тимур Юсупов

И отдыхают от работы рядом

И отдыхают от работы рядом

Фото: Тимур Юсупов

На открытие выставки о России в Ниамее собралось около ста человек

На открытие выставки о России в Ниамее собралось около ста человек

Фото: Тимур Юсупов

Особенно местных школьников удивило, что в нашей стране живет огромное число мусульман и что тут есть курорты и море — а не только снег

Особенно местных школьников удивило, что в нашей стране живет огромное число мусульман и что тут есть курорты и море — а не только снег

Фото: Тимур Юсупов

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Граффити в Ниамее

Фото: Тимур Юсупов

Ниамей — город не очень большой. Здесь живет 1,5 млн человек

Фото: Тимур Юсупов

Провинциальности картинке добавляет практически полное отсутствие асфальтированных дорог и многоэтажных домов

Фото: Тимур Юсупов

Местнык жители чаще заняты в сфере обслуживания: работают мелкими торговцами, прачками, уборщиками

Фото: Тимур Юсупов

Кто-то перебивается случайными заработками

Фото: Тимур Юсупов

Торгуют везде и всем

Фото: Тимур Юсупов

Фото: Тимур Юсупов

Многие жителя Ниамея просто не работают

Фото: Тимур Юсупов

Большинство населения в Нигере — мусульмане. Намаз в столице звучит пять раз в день. Местная особенность — люди молятся прямо на улице. По всему городу есть асфальтированные площадки для молитвы

Фото: Тимур Юсупов

В Нигере вы вряд ли увидите хоть одну девушку без платка на голове

Фото: Тимур Юсупов

Фото: Тимур Юсупов

Мотороллеры — типичный местный транспорт. Их используют и для перемещения по городу и для перевозки грузов

Фото: Тимур Юсупов

Трафик на улицах плохо регулируется и малопредсказуем

Фото: Тимур Юсупов

Тем не менее здесь водят намного лучше, чем в той же Индии или Афганистане

Фото: Тимур Юсупов

На некоторых машинах можно встретить знаки с перечеркнутым оружием. Это означает, что пассажиры не вооружены, то есть стрелять по ним не нужно

Фото: Тимур Юсупов

Еще один популярный вид транспорта — верблюды. Их используют для перевозки грузов

Фото: Тимур Юсупов

Ниамей стоит на реке Нигер. Это третья река в Африке по длине и площади бассейна после Нила и Конго

Фото: Тимур Юсупов

Это третья река в Африке по длине и площади бассейна после Нила и Конго

Фото: Тимур Юсупов

Жители прилегающего к реке района берут от Нигера все: здесь и купаются, и стирают одежду. В том числе те, кто трудятся прачками

Фото: Тимур Юсупов

Вдоль реки Нигер выстроился квартал лачуг, многие жители которого зарабатывают на жизнь выращиванием разнообразных растений. В пустынном климате сложно получить какой-либо урожай, а близость реки позволяет выживать декоративным растениям и цветам

Фото: Тимур Юсупов

В пустынном климате сложно получить какой-либо урожай, а близость реки позволяет выживать декоративным растениям и цветам

Фото: Тимур Юсупов

За продуктами местные ходят на рынок. Супермаркетов в привычном нам виде в городе всего два-три, и посещают их преимущественно экспаты

Фото: Тимур Юсупов

На рынке в Ниамее можно купить рыбу, выловленную в реке Нигер

Фото: Тимур Юсупов

На рынке в Ниамее можно купить рыбу, выловленную в Нигере

Фото: Тимур Юсупов

Продают на рынке и птицу, которую при вас (если попросите) освежуют и выпотрошат

Фото: Тимур Юсупов

Посуду и многие предметы обихода местные делают из использованных консервных банок и другого вторсырья

Фото: Тимур Юсупов

Бензин в Ниамее продают в бутылках из-под алкоголя

Фото: Тимур Юсупов

На одной из улиц города обнаружился настольный футбол, в который с азартом играла детвора

Фото: Тимур Юсупов

Одно из немногих многоэтажных зданий в городе — гостиница Radisson. Ее открыли несколько лет назад. Отелей подобного уровня в городе больше нет. Местный ресторан считается одним из немногих в Ниамее, где иностранцы могут поесть без риска отравиться

Фото: Тимур Юсупов

Американское посольство — одно из самый ярких зданий Ниамея

Фото: Тимур Юсупов

Одна из главных точек притяжения для туриста в Ниамее — Национальный музей Нигера

Фото: Тимур Юсупов

Однако воспринимать его как классическую институцию ошибочно. Павильоны в зданиях закрыты, а к просмотру доступна только территория комплекса

Фото: Тимур Юсупов

Здесь можно увидеть животных местной фауны — в музее организовано некое подобие зоопарка

Фото: Тимур Юсупов

Это зебу — подвид дикого быка

Фото: Тимур Юсупов

В музее также есть скелеты динозавров, когда-то обитавших в этих местах

Фото: Тимур Юсупов

Тут же на рынке ремесленников продаются сувениры

Фото: Тимур Юсупов

Есть и обувь

Фото: Тимур Юсупов

Из Нигера везут украшения ручной работы, изделия из кожи, а также обрядовые маски

Фото: Тимур Юсупов

Делают товар тут же

Фото: Тимур Юсупов

И отдыхают от работы рядом

Фото: Тимур Юсупов

На открытие выставки о России в Ниамее собралось около ста человек

Фото: Тимур Юсупов

Особенно местных школьников удивило, что в нашей стране живет огромное число мусульман и что тут есть курорты и море — а не только снег

Фото: Тимур Юсупов