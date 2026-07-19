Мне бы в Нигер

Нигер — не самое очевидное направление для туризма. Тем не менее путешественники тут есть. Кто-то приезжает за экзотикой, кто-то — чтобы посмотреть на настоящую черную Африку. Блогер и путешественник Тимур Юсупов побывал в столице страны Ниамее и делится своими наблюдениями в фоторепортаже.

Попасть в Нигер рядовому туристу не так уж просто. Визы сюда дают неохотно, да и никаких консульств и визовых центров в России нет. Я приехал в Ниамей по приглашению местной неправительственной организации «Вместе рука об руку: Нигер—Россия», которая работает в стране уже не первый год. Я был в числе тех, кто привез в страну выставку фотографа Романа Розанова о России — чтобы показать местным школьникам и туристам многообразие наших лесов, полей и рек и развеять некоторые стереотипы.

Дело в том, что Россией в Ниамее интересуются многие. Для местных талантливых школьников учеба в России — один из немногих реальных шансов заскочить в социальный лифт. НПО для них открыла курсы по изучению русского языка. Кроме того, специалисты центра помогают школьникам подготовить документы для поступления в российские вузы и рассказывают, как можно получить гранты на это обучение.