Между биохакингом и гедонизмом

Если где-то и могли бы научиться не противопоставлять здоровье удовольствию от жизни, это было бы на Средиземноморье. Где, впрочем, про здоровье быстро бы забыли. Еще одно место, где велнес не становится одержимостью,— Бискайский залив. Там на одном из знаковых курортов на границе Бретани, в Ла-Боле, недавно открылся центр долголетия ORA The Longevity Bay.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пляж Ля-Боля

Фото: Олеся Репкина, Коммерсантъ Пляж Ля-Боля

Фото: Олеся Репкина, Коммерсантъ

Поздний вечер. Ресторан на фешенебельном атлантическом курорте. Я сомневаюсь, стоит ли в такое время заказывать гигантский волован с домашней птицей. С одной стороны, нельзя пропустить не слишком распространенное, но каноническое блюдо, изобретение которого приписывается «повару королей и королю поваров» Антуану Карему. С другой, слоеное тесто с мясной начинкой в жирном соусе на ночь будто бы слегка противоречит цели моего визита в Ла-Боль. С завтрашнего дня я начинаю знакомство с новой wellness-программой в только что открывшемся центре Longevity Barriere. Но не я одна — за соседним столом сидит компания дам, о чьем возрасте говорить неприлично, но умолчать невозможно. На них украшения, достойные скандально известной галереи Аполлона в Лувре, и самые модные кроссовки, за которыми на Елисейских Полях неизменно стоит очередь. Дамы увлеченно беседуют и весело шутят, пьют вино и едят стейки.

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Этого образа достаточно не только для того, чтобы отринуть сомнения и заказать хоть два волована, но и чтобы понять, что такое французская версия концепции Longevity. Она не только не противоречит философии Art de vivre, но, если вдуматься, даже развивает ее. Ведь в актуальной редакции основной постулат долгожительства — отнюдь не установление рекорда по количеству свечей на безглютеновом и безлактозном торте, а увеличение в зрелом возрасте числа активных лет, проведенных в удовольствие. Недаром центр Longevity Barriere La Baule открыт на территории пятизвездочного отеля Le Royal, одной из жемчужин Атлантики, наравне с одноименной гостиницей в Довиле. Это настоящая французская курортная классика начала ХХ века, никогда не выходившая из моды, но сегодня переживающая новый расцвет. Тут девятикилометровый пляж с променадом на побережье Бискайского залива, сосны и цветники, архитектура конца XIX — первой четверти XX века, теннисные корты и гольф-поля, парусный и конный спорт, морепродукты и талассотерапия. А для особенно непоседливых — масса истории повсюду, образцовый средневековый город Геранд поблизости и возможность узнать все и даже больше о добыче соли Fleur de sel, которую используют в высокой кухне и шеф-повара с высокими амбициями. Честно говоря, в такой атмосфере не стоило бы редактировать геном, а вот предаться здесь безудержному велнесу — идея беспроигрышная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Улица в Геранде Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Средневековый Геранд Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Улица в Геранде Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Следующая фотография 1 / 3 Улица в Геранде Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Средневековый Геранд Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Улица в Геранде Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина

Программа ORA Longevity Retreats & Marine Spa создается индивидуально по результатам диагностики и обязательно включает в себя сбалансированное питание, движение и самые различные процедуры — в основном приятные. Оценку состояния здоровья врач проводит с помощью олигоскана — фотоспектрометрии по ладони. Быстро и безболезненно сенсор, приложенный к коже, оценивает уровень минералов, микроэлементов, витаминов, тяжелых металлов и окислительного стресса в организме — и компьютер выдает диаграммы дефицитов и профицитов, а терапевт объясняет, каким образом все это может влиять на самочувствие, какие болезни провоцировать и что с этим делать. Спойлер: почти у любого человека будет выявлено воспаление ЖКТ, которое снимается подходящим питанием, а все остальные симптомы поможет преодолеть качественный сон, свежий воздух и оптимальная физическая нагрузка. Звучит просто — да и на деле тоже. В Hotel Barriere Le Royal La Baule есть и ресторан французской кухни, и бар с террасой с видом на океан, поэтому уровень сладости запретного плода тут не повышается. Никто здесь, сорвавшись, не побежит за фастфудом, как делают многие пациенты более строгих оздоровительных учреждений. Хотите чаю с тарт-татеном после долгой прогулки — на здоровье, бокал вина — пожалуйста. Именно поэтому на следующий день крем-суп из горошка и треска на пару не вызовут отчаяния, как и насыщенная программа заботы о себе.

В рамках курса ORA Longevity, помимо консультаций с врачом, диетологом и фитнес-тренером, предусмотрены как классические бальнеологические и талассо-процедуры вроде грязевого и водорослевого обертывания и реминерализующей гидромассажной ванны, так и сеансы криотерапии и оксигенации в барокамере. Расписание зависит от продолжительности программы — день может быть занят с 8 утра до 6 вечера. За это время можно научиться чувствовать легкость после подходящей физической нагрузки, понимать разницу в ощущениях от лишних углеводов и от чистого белка, чувствовать бодрость после хорошего сна и отличное настроение после полного расслабления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Альтернатива проживанию в Le Royal — расположенный по соседству Hotel Barriere L’Hermitage La Baule в неонормандском стиле, воплощение Belle Epoque. Он входит в ассоциацию Leading Hotels of the World Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Альтернатива проживанию в Le Royal — расположенный по соседству Hotel Barriere L’Hermitage La Baule в неонормандском стиле, воплощение Belle Epoque. Он входит в ассоциацию Leading Hotels of the World Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Альтернатива проживанию в Le Royal — расположенный по соседству Hotel Barriere L’Hermitage La Baule в неонормандском стиле, воплощение Belle Epoque. Он входит в ассоциацию Leading Hotels of the World Фото: пресс-служба отеля Альтернатива проживанию в Le Royal — расположенный по соседству Hotel Barriere L’Hermitage La Baule в неонормандском стиле, воплощение Belle Epoque. Он входит в ассоциацию Leading Hotels of the World Фото: пресс-служба отеля Следующая фотография 1 / 4 Альтернатива проживанию в Le Royal — расположенный по соседству Hotel Barriere L’Hermitage La Baule в неонормандском стиле, воплощение Belle Epoque. Он входит в ассоциацию Leading Hotels of the World Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Альтернатива проживанию в Le Royal — расположенный по соседству Hotel Barriere L’Hermitage La Baule в неонормандском стиле, воплощение Belle Epoque. Он входит в ассоциацию Leading Hotels of the World Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Альтернатива проживанию в Le Royal — расположенный по соседству Hotel Barriere L’Hermitage La Baule в неонормандском стиле, воплощение Belle Epoque. Он входит в ассоциацию Leading Hotels of the World Фото: пресс-служба отеля Альтернатива проживанию в Le Royal — расположенный по соседству Hotel Barriere L’Hermitage La Baule в неонормандском стиле, воплощение Belle Epoque. Он входит в ассоциацию Leading Hotels of the World Фото: пресс-служба отеля

Сейчас разрыв между средней продолжительностью жизни и ее активными годами составляет почти десять лет. Улучшение их качества — основная идея долголетия и потенциал роста мирового longevity-рынка до $77 млрд к 2034 году (против $22 млрд в 2025-м). То, что все без исключения рано или поздно включатся в эту гонку, сомнений не вызывает. Вопрос — кому что по душе: кому-то инъекции стволовых клеток, кому-то йога на атлантическом побережье.