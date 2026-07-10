Московская международная издательская неделя пройдет с 14 по 19 июля

На нескольких столичных площадках состоится крупнейший книжный форум года — третья Московская международная издательская неделя, деловая и культурная программа которой объединит издателей, авторов, переводчиков и литературных агентов со всего мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Московской международной издательской недели Фото: Пресс-служба Московской международной издательской недели

В этом году участниками станут представители 17 государств, включая Россию, Бразилию, Турцию, Аргентину и Мексику. Впервые в программе примут участие эксперты из Индонезии, Чили и Непала. Деловая часть соберет более 50 издательств и включит больше 260 бизнес-встреч между российскими и зарубежными участниками рынка. Параллельно пройдет серия панельных дискуссий, посвященных тенденциям российского книжного рынка, международному партнерству и сотрудничеству художников-иллюстраторов с издательствами.

Кроме того, готовят разнообразную культурную программу: экскурсии по детскому издательству, лекцию о системе Станиславского, литературно-театральную прогулку по городу, показ фильма «Броненосец "Потемкин"», мастер-класс по ораторскому искусству и встречи книжных клубов. Одно из флагманских событий — музыкальная читка «Город будущего» от Мастерской Брусникина, посвященная взгляду молодых москвичей на процессы урбанизации и цифровизацию городской среды.